香港大火／領補助+證件花7小時 港災民：還要多次填表

民安隊駐守現場，並準備基本醫療器材待命。（圖／TVBS）

香港宏福苑大火災後，當局面臨救災效率與資源分配雙重挑戰。現場外派駐「民安隊」待命，配備基本醫療器材以應對災民可能出現的身體不適。然而，補助金發放流程遭受批評，災民需反覆填寫表格、多次排隊，有居民僅為領取補助金和證件就耗費7小時。為改善情況，港府承諾為每戶災民配置公務員協助，並呼籲保險機構簡化理賠流程，期望透過有效率的資源分配，為災民提供實質援助與心靈慰藉。

香港宏福苑大火現場外，派出「民安隊」駐守，並準備基本醫療器材隨時待命。這項安排主要考量災民可能因情緒激動而身體出現異狀，需要第一時間獲得救援。許多災民暫時安置在庇護中心，這裡同時也是登記和領取物資的地方。

然而，災後補助申請流程引發不滿。災民廖先生表示，各機構分開收集資料導致災民必須重複填寫多份申請表，他認為應該統籌收集一次紀錄後分發給各機構，避免災民多次填表。宏泰閣六樓住戶區先生分享，他前一天領取補助金排隊花了3小時，拿證件又耗費4小時，回到庇護中心已是晚上10點。他提到目前物資充足，甚至找回了手機，讓他能了解最新情況和補助資訊。

對於部分災民連身分證、護照和結婚證書都遺失的情況，確認身分程序更加耗時。香港政府回應批評，表示將為每戶災民配備2至3名公務員協助辦理手續，避免多次填表的問題。補助方面，即使有一棟建築未受大火影響，其住戶仍可比照其他災民領取補助，因為他們同樣受到限制而無法返家。

民政及青年事務局長麥美娟強調，未來可能推出不同計劃，包括津貼計劃、教育基金，甚至重建家園的安排。她保證成立的基金會有審計署監察，確保資金用於指定目標。

香港國家金融監管總局也發聲，要求保險機構應賠盡賠、能賠快賠，簡化手續並優化流程，希望災民能在短時間內獲得補助金和物資，發揮最大資源效益，為災民提供一種慰藉。

