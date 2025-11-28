香港大火／館長「捐100萬港幣」！網酸：主子的國家

娛樂中心／饒婉馨報導

香港新界大埔區「宏福苑」住宅於26日發生一場嚴重火災，猛烈火勢加上風勢的助燃下，延燒多達7棟建築物，當局更將此事件定為最高等級的「五級火警」。網紅「館長」陳之漢今（28）日突在臉書曬出一張圖片，並表示「以個人名義捐款一百萬港幣」，貼文曝光後，瞬吸5千多人按讚，留言數量在短短20分鐘就高達3百多則，引來網友關注。





館長突發文表示，以個人名義捐款100萬港幣（約400萬元新台幣），天祐香港。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube、館長臉書）

網紅「館長」陳之漢於今（28）日下午在臉書發文表示，「香港宏福苑大火事件，本人表示哀悼之意，以個人名義捐款一百萬港幣，香港同胞加油！天祐香港」。貼文才發出半小時，就有6201人按讚，442則留言，網友陸續留言表示「每次都有你，你幹嘛這麼好」、「今天不說你三公分了」、「400萬台幣耶」、「這太誇張…但真的帥」、「就算阿管只有三公分，我還是挺你」。





館長在這個敏感時間點捐款，引發廣大網友猜測，也有多數網友表示很棒。（圖／翻攝館長臉書）













館長過去多次訪中，前陣子又有許多爭議纏身。如今他表示以個人名義捐款，不禁讓人聯想是不是「親中」舉動。（圖／翻攝館長臉書）





館長前陣子遭元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢、性騷擾等8大惡行；館長則是在直播中否認所有指控。他今天發出捐款貼文後，還有網友笑虧「記得開收據喔，不要隨口講講而已」，更有人提醒「股東都沒錢了，不用先給他們嗎？等一下又出來直播爆料了！」、「原來你還有錢」、「確定不是拿公司的錢做愛心？」。館長在這個敏感時機點，做出這舉動，不禁讓一派網友推測「畢竟是主子的國家，總是要表現一下」、「左手進右手出，最後又回到左手上」、「希望不上捐出去特定人身上又轉回來」、「林飛帆呢？ 今日香港、明日台灣？」、「大陸人支持香港人，讚」。

事實上，館長近年不時因政治議題遭外界批評「立場搖擺」，其中又以兩岸與港澳議題最具敏感度。在此背景下，此次高調宣布捐款，被部分輿論視為在爭議後重新拉攏港澳粉絲、或試圖修補形象。然而，也有不少聲音呼籲不應過度政治化捐款行為，認為災難當前，名人願意伸出援手本就值得肯定，社會不應以立場去劃分愛心。

