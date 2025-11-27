香港大火／首宗5級大火奪55命！楊丞琳心碎發聲了

娛樂中心／周孟漢報導



香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日晚間發生17年以來首宗5級火警，火勢延燒7棟大樓，截至目前已增至55人死亡（包括一名消防人員），另有72人受傷，當中有15人生命垂危，以及至少279人失蹤。眼看香港陷入悲痛，演藝圈眾多藝人紛紛發聲哀悼，近來將是事業重心轉往中國的女星楊丞琳也發聲表達不捨。





香港大火／17年來「首宗5級大火」增至55死！楊丞琳心碎「轉發1貼文」發聲了

香港發生史詩級大火，截至目前已增至55人死亡。（圖／美聯社提供）





回顧這場史詩級大火，11月26日下午2點多，香港大埔宏福苑大樓外部，因翻新工程搭建的竹棚突然起火，火勢迅速延燒，入夜後甚至蔓延到旁邊其他住宅大樓，鄰近8棟建築延燒了7棟，並傳出多次爆炸聲，近2000戶住家受到波及，目前已累積55人死亡（包括一名消防人員），另有72人受傷，當中有15人生命垂危，以及至少279人失蹤。

楊丞琳透過IG發表哀悼之意。（圖／翻攝自IG ＠rainie77）

眼看香港發生巨大火警，近幾年將事業重心轉往中國的女星楊丞琳，透過IG轉發了港星阿Sa的貼文，希望大家可以多多轉發，只見貼文中整理了多項救援資訊，不僅有多個開放暫時避難服務的單位，也有家居維修義工協會的聯絡方式；若家中有養寵物，貼文也提供了許多動物緊急救援的相關資訊，阿Sa則心碎表示「願所有受影響的居民、消防員都能平安無事，所有傷者早日康復，逝者安息」。

楊丞琳轉發阿Sa貼文，提供相關救援資訊。（圖／翻攝自IG ＠rainie77）

至於為何會發生火警？香港警方目前已經啟動調查，香港保安局局長鄧炳強表示，火勢在外牆的保護網和防火布等蔓延速度特別快，相當不尋常，整起事件不排除與刑事案件有關，今（27）日稍早警方已將工程公司的3名負責人以「誤殺」為由逮捕，並前往工程公司位於新蒲崗的辦公室搜證，帶走大量文件，也不排除接下來將逮捕更多人。









