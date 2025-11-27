香港大火／香港惡火飄落「燒焦小說書頁」 一看書名1.2萬人瞬間淚崩

香港新界大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火災，傷亡慘重。（翻攝新華社微博）

香港新界大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火災，傷亡慘重，截至27日上午統計，火災已釀成44人死亡、279人失蹤，另有多人受傷。這場「世紀大火」不只帶來生命與財產的重大損失，一名當地居民在災後街道上發現一張燒焦的小說書頁，許多網友看到書名，瞬間淚崩。

書名《86》象徵什麼？ 與火場傷亡形成強烈對比？

一名香港網友在Threads分享一張照片，可見燒焦的小說書頁，殘留著清晰的書名：《86—不存在的戰區—》。原PO發文：「宏福苑某住戶，你本書已經從戰區中壯烈犧牲。」

《86—不存在的戰區—》是日本輕小說，內含強烈的政治寓意。小說中，政府對外宣稱使用無人機作戰，實際卻強迫「86區」的有色人種青少年上前線，並將其定義為法律上「不存在的人」，犧牲後連姓名都不被記錄。小說除了描寫熱血戰鬥，也以虛構戰區映照極權體制的荒謬，諷刺獨裁政府如何以謊言合理化迫害、把人民當成可拋棄的消耗品。

火災現場飄落一張《86—不存在的戰區—》燒焦內頁。（翻攝Threads）

港大火宛如真實86戰區？ 住戶求救名單為何讓人破防？

貼文曝光至今吸引1.2萬人按讚，許多網友痛心留言：「慘，但配合《86》這本書，真的很有『戰區』的感覺」「這本書被燒到像進了第86區」「一個煙頭就令好多東西都不存在了」「仔細看還是首刷欸」「看到燒焦的《86》小說……瞬間破防」「頂，而且還是《86》，整個覺得大埔跟86區一樣」「86戰區可能都沒有這次那麼無力。看著那條長長的住戶求救名單，卻沒有能力到那個單位去求救，真的很沉重」「完全符合當下場景 WTF」。

根據報導，火災發生於26日下午約2時50分，起火原因初步推測與工地使用竹製鷹架有關。由於乾燥氣候加上強風助長，火勢迅速蔓延，形成類似「煙囪效應」，短時間內燒遍整棟大樓，並波及另外6棟住宅。由於多棟建築正進行整修工程，火花飄散導致災情擴大。火勢猛烈至連雲梯車都難以升至頂層進行滅火，香港消防處表示，尚無法預估火勢完全控制的時間。

悲劇中一名衝進火場救援的消防員何偉豪亦不幸殉職，成為社會哀悼的對象之一。目前搜救與撲滅行動仍在進行，當局持續動員人力全力搶救，但由於火場規模龐大與建物高度限制，難度極高。

