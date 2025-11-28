香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資 藝人怒轟：比乞丐還可憐

宏福苑五級大火後，許多災民一夕無家可歸，各地熱心民眾紛紛送上物資協助災民度過難關。（東方IC）

香港大埔宏福苑五級大火，燒毀許多居民的家園，上千名災民無家可歸，政府和民間力量合力協助提供安置住所和生活所需，大量物資湧入附近街坊供災民和救難人員索取。怎料竟傳出有人趁火打劫，讓投入物資站當志工的藝人痛批：「比乞丐還可憐！」

宏福苑大火各界有錢出錢、有力出力，除了香港、中國各大企業解囊捐款，總金額單日就破10億港元（約新台幣40億元），香港政府也宣布相關緊急救助金的發放，下週將發每戶5萬（約新台幣20萬元）的生活津貼。希望讓災民度過難關、重建家園。

大批物資湧入大埔，協助災民度過難關。（翻攝自Threads @andy3think）

香港人展現熱情 竟傳有人坐計程車偷物資

港媒《香港01》報導，從大型企業、店家到在地小店，許多店家和民眾自發性提供食物、生活用品等大量物資，送到災民安置的社區中心等地點，物資多到必須由多名志工協助一起搬運。報導稱，平時被認為講話直接又毒舌的香港人，在遇到危機時其實可以看得出來其實很熱心、有愛心。

據報，大埔有幾個物資站竟出現有人趁亂領物資的情況，有非受災民眾跑進去「詐領」偷拿物資，讓志工不得不貼上「非受災居民請勿領取！做壞事會有報應！」等告示。樂團「享樂團」主唱旨成也跑去現場當志工，他見到有人趁火打劫偷拿物資，在社群發文不滿表示，看到好幾個人到大埔拿了一袋又一袋的物資後，竟然「叫計程車離開」，他直呼「有錢搭計程車，但是沒錢買香蕉、買餅乾，痛批「真是比乞丐還可憐」。

旨成曝有人偷拿物資後竟搭計程車離開。（翻攝自Threads @andy3think）

