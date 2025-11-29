香港大火／高級公務員竟忙選舉！「宴會菜色名稱」遭罵爆

國際中心／楊佩怡報導

香港新界大埔宏福苑前（26）日發生嚴重火警，火勢不僅蔓延7棟大樓，更釀128人死亡、仍有近200人失聯，受到國際關注。香港廉政公署就發生五級大火的大埔宏福苑大維修工程貪污調查，拘捕8人。香港特首李家超今（29）日上午率領各單位官員，在政府總部前默哀3分鐘，立法會選舉前的活動也全部停擺。不料，卻有媒體爆料香港公僕協會竟依舊忙著選舉活動，甚至設宴吃大餐，更在台上悼念在大火中殉職的消防員，畫面曝光後引發香港網民強烈撻伐。

香港特首李家超今（29）日一早率領官員默哀3分鐘。（圖／翻攝自X）

香港五級大火目前奪走了128條人命，還有近200人失蹤，其中還有消防員因公殉職。香港特首李家超今（29日）早上8時，聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部前默哀3分鐘，悼念在大火中不幸罹難的人們。先前李家超也強調，政府已經先暫停相關選舉工作，優先投入救災；港媒報導也指出，香港政黨，包括民建聯、工聯會、經民聯，以及多位候選人，已經宣布停止競選活動。

香港公僕協會被拍到在28日晚間設宴忙選舉，吃著美食的當下還不忘哀悼殉職的消防員，畫面顯得格外諷刺。（圖／翻攝自臉書@James Chak）

沒想到，香港公僕協會竟被爆料仍設宴舉辦選舉活動。綜合港媒報導，昨（28）日的晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉辦，活動主題名稱為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，畫面上還可見投影幕上印著12月7日的日期。根據流出的菜單照片可知，總共有9道菜色，包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、脆皮芝麻雞、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件等。立法會主席梁君彥也被拍到在台上笑咪咪致詞，不過仔細一看，身後投影幕上印著在11月26日在大火中殉職的消防員姓名，似乎是在晚宴上悼念他。這極具諷刺意味的畫面曝光後，引發大批網友不滿「演都不演了」、「怕香港人不夠生氣」、「朱門酒肉臭」、「這群所謂小權貴覺得不關他們的事」、「對政府失望到極致」。

不少香港學生到宏福苑附近的電線桿花圃處，獻花悼念罹難者。（圖／民視新聞）





原文出處：香港大火／5級惡火奪百命…高級公務員竟忙選舉！「宴會菜色名稱」港網炸鍋

