香港大火／128人喪命！網紅竟喊「先拍下來再說」被罵急刪

娛樂中心／周希雯報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日發生最嚴重的五級火警，火勢迅速延燒波及7棟大樓，至今已奪走至少128人性命，其中還包括英勇殉職的消防員，目前仍有超過200人失聯。隨著現場觸目驚心的畫面陸續曝光，悲傷的氣息籠罩全香港，然而有中國網紅計劃前往拍攝，發文脫口1句「這個大火我們打算拍下來再說」瞬間引發炎上，他馬上刪文並道歉，但因提及頻道又被質疑的宣傳；稍早他也把道歉文一併刪除了。





香港大火／128人喪命…中國網紅竟稱：先拍下來再說！遭炎上急道歉又刪文

宏福苑火勢延燒7棟大樓。（圖／美聯社提供）

廣告 廣告

據悉，中國網紅「餅叔」曾是《央視》戰地記者，近年轉型當影音創作者，並創立頻道「食貧道」專門分享旅遊美食，偶爾穿插探討時事的紀錄片。近期他得知香港發生嚴重火災後，26日在頻道微博發文稱，「現場有小夥伴可以提供信息（訊息）的嗎？我們小花明天就到，其實一直在準備《香港吃飯故事》的拍攝，一直沒想好怎麼開機。」其中文末1句「這個大火我們打算拍下來再說」點燃眾人怒火，砲轟他在災難當頭竟只想著「如何開機、拍片」，不尊重死傷者。

香港大火／128人喪命…中國網紅竟稱：先拍下來再說！遭炎上急道歉又刪文

餅叔發文尋找能提供當地訊息的民眾，還脫口稱「這個大火我們打算拍下來再說」。（圖／翻攝微博）

眼見輿論持續延燒，餅叔昨（27日）發文道歉，「抱歉我昨天發微博的時候太著急了，沒有注意好措辭」。他解釋，香港大火發生當下，他因人在巴基斯坦訊號不佳，加上看到消防員殉職，「我第一時間覺得應該去實地看一看」，認為這種災難的背後一定有許多值得被認真紀錄的時刻，為了找到當地能提供準確訊息的人，「所以我抓緊有信號（訊號）的那一刻，很快的發了一個微博，但我的操作太草率了」。

香港大火／128人喪命…中國網紅竟稱：先拍下來再說！遭炎上急道歉又刪文

餅叔發文道歉，承認說法非常輕率，也對受害者不尊重。（圖／翻攝微博）

餅叔坦承，他事後才意識到「先拍下來再說」的說法非常輕率，也對受害者不尊重，他為此誠懇道歉，日後採訪或製作內容時會更謹慎；同時強調，《吃飯故事》系列常因名字被誤會是「吃瓜」性質，但實際上是記錄社會的內容。不過餅叔一番話未能成功滅火，不少中國網友質疑他藉機宣傳節目，甚至後續連道歉文也刪除，批評「人血饅頭好吃嗎」、「連一句哀悼語句都不捨得發，真不怪部分網友開噴了」「受災者都是我們的同胞，他怎麼能如此冷血輕飄飄地說出這樣的話」；但也有人認為，「他就是拍紀錄片的呀，這就是他的工作呀」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：香港大火／128人喪命…中國網紅竟稱：先拍下來再說！遭炎上急道歉又刪文

更多民視新聞報導

追星族怒了！柳采葳稱BP、GD「一代團」去高雄：台北只有次團

芬蘭驚見猛男裸身開唱！竟是林昶佐「巨肌猛獸出柙」全場尖叫

46年前「國民黨版小橘書」內容曝！狂嗆中共：沒什麼好談判

