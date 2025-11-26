香港大火「1984戶」陷火海 大整修搭鷹架惹禍…住戶怨：已多次聞菸味

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火。翻攝自臉書大埔 TAI PO社團



香港新界大埔宏福苑大型社區今天（11／26）發生大火，由於該處是人口密集的住宅，消防單位表示接獲多通受困求救電話；據悉，香港特區行政長官李家超正召開跨部門會議，督導處理這起惡火。該住宅區是大埔宏福苑，已有42年歷史，一共有8幢大樓共1984戶，去年開始進行大整修，才會搭外牆鷹架；另外有頂樓住戶在網路抱怨，施工期間常常聞到菸味。

《中央社》報導，發生大火的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，內含8幢大樓共1984戶；火警發生前，當地正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了鷹架，方便工人工作。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火，多棟大樓燒成通天火柱或煙柱。美聯社

根據香港媒體指出，今天下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防場動用一隊搜救隊撲救，火警下午3時02分升為三級，下午3時34分再升為四級，大火蔓延8棟摩天大樓。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火，多棟大樓燒成通天火柱或煙柱。美聯社

另外，自稱是宏福苑的住戶發文指出，「我住在頂樓，每天都可以聞到煙味，之前多次向管理處反映，表示常有看到工人在鷹架抽菸，管理處也貼出公告。」不過，導致這場大火的原因至今尚未查明，是否為工人吸菸導致仍待釐清。

另外，香港中環華懋大廈10月18日也曾發生三級火災，同樣肇因於外牆搭棚工程。香港屋宇署當時立刻向各個建築專業人士及註冊承建商發出通告，要求立刻檢視建築物外牆使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能，以防範工地火災風險。沒想到，才過1個月後，大埔宏福苑就發生外牆鷹架起火，導致8棟樓陷入火海，傷亡慘重。

