香港大火！2025 MAMA「煙火特效恐OUT」 如期舉辦回應了

《2025 MAMA Awards》原訂在香港啟德體育館於本月28、29日舉辦。（圖／翻攝自MAMA AWARDS X）





香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓26日發生堪稱「世紀災難」的嚴重火警，至今死傷、失蹤人口破百人，火勢尚未撲滅也令人憂心。原訂28、29日於香港啟德體育館的《2025 MAMA Awards》也進行了緊急會議。

根據韓媒《日間體育》報導，針對香港大火後，《2025 MAMA Awards》主辦便開始緊急會議，宏福苑社區距離啟德體育館僅僅約20公里，對於是否舉辦、藝人參與以及演出舞台調整都進行考量，製作組考量氣氛或無法舉辦國際慶典。

面對明日進行的《2025 MAMA Awards》，雖然目前尚未取消活動，但若真的舉辦，勢必會將整體舞台替換、調整和參與，特別是舞美有火焰、爆破特效的舞台，製作組也還在討論是否應該取消其相關因素。

像是受到邀請的IVE、Stray Kids、NCT WISH、RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ENHYPEN、i-dle、BOYNEXTDOOR等，近日都陸續已經抵達香港，面對大火、人民哀傷，MAMA主辦方目前僅簡短回應：「將在確認相關情況後再提供說明。」對於是否延期或縮減規模仍未給出明確答案。



