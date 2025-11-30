香港大火／3友葬身宏福苑惡火 嬤痛哭：願你們安息

香港宏福苑大火造成重大人命傷亡，許多居民失去親友，陷入無比悲痛。一名坐輪椅的羅婆婆不顧行動不便，堅持前往現場悼念三位在火災中喪生的多年好友，獻花時數度淚崩。火災後，政府設立遺體辨認處，提供每位罹難者兩張照片供家屬辨認，但因多數遺體閉眼或焦黑，辨認工作困難重重。

在香港宏福苑大火現場外，一名坐著輪椅的羅婆婆，堅持要到場哀悼她的三名好友。儘管行動不便，她在親友攙扶下勉強站起身，舉著鮮花拜了三次，放下花束後雙手合十，低頭表達心中的不捨與牽掛。羅婆婆表示，她有很多朋友住在宏福苑，其中三位相識數十年的好友不幸在大火中喪生，讓她感到非常難過。她回憶道，就在大火發生前幾天，她們還一起喝茶、運動和聊天，如今卻要永別，令她悲痛不已。

宏福苑大火後，政府設立了遺體辨認處，許多失聯者的親友排隊等待進入辨認。在等待期間，不少人忍不住哭泣，同時努力做好心理建設。辨認處內，工作人員會提供每位罹難者的實體照片和影印照片各一張，旁邊也有心理支持人員隨時協助。一位居民表示，火災發生後他們與一位朋友失去聯繫，雖然查看了罹難者遺體的照片，但無法辨認出友人的身份。據前來辨認的民眾描述，雖然照片清晰，但因大多數罹難者都閉著眼睛或遺體已焦黑，在辨認上確實存在困難。

針對殯葬事宜，政務司副司長卓永興表示，政府將承擔所有相關費用，包括認領遺體、辦理文件、火化服務以及提供骨灰甕位等，這些原本需要收費的服務都將免費提供，以減輕罹難者家屬的負擔。

同時，在大火現場，多項工作正同步進行。11月29日下午，警務處處長到現場視察情況。從高處可以看到，宏福苑起火處空地上堆積著大批倒塌的棚架，高達半層樓。這場惡火不僅奪走了許多人的性命，也讓倖存者和罹難者家屬陷入無助的境地，有些遺體雖已找到，但因辨認困難而無法及時回家。

