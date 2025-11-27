香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸

國際中心／周希雯報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。

綜合《巴士的報》等港媒報導，何偉豪入職9年、生前駐守沙田消防局；昨日下午2時51分獲報大埔宏福苑發生火警，何偉豪負責「細搶救車」前往滅火，下午約3時到場後於宏福苑地下位置滅火，不過約3時半時突然失去聯絡。消防隨即啟動搜索，半小時後於宏昌閣升降機對開的空地找到倒地何偉豪，當時他被救出時面部燒傷且失去意識，馬上被送到醫院搶救，然而因傷勢過重、最終仍於4時45分宣告不治。

宏福苑的火勢迅速蔓延，釀成多人死傷。（圖／美聯社提供）

宏福苑的火勢迅速蔓延，釀成多人死傷。（圖／美聯社提供）

英雄殉職的噩耗令全港民眾心痛不已，香港消防處昨日同步把粉專頭像、封面照轉為黑白，湧入近4000名網友心痛留言，「祝願所有消防員安全回家！辛苦了」、「希望這場火快點救熄, 大家都要平安」、「多謝你們的付出」、「願火警盡快救熄，各位消防員平安回家；何消防員R.I.P. 願何消防員家人節哀；感謝所有消防員嘅努力付出，大家都辛苦了」。

香港消防處把頭像轉為黑白照，向殉職的消防員致敬。（圖／翻攝「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department」臉書）

另外，何偉豪的同袍也在Threads發出合照悼念，寫下「落更喇（收工了），好好休息 bro，我們永遠不會忘記你」，令眾人全鼻酸。香港男星黃秋生也簡單寫下「香港消防」4字，並附上多個比讚與100分的表情符號致敬消防；在台港星杜汶澤也感傷表示，「工作不順利？家人生病？感情有問題？不管你在承受什麼，這些事情相對人命、生離死別，又算什麼？看到新聞有老人家老公在外面老婆還在火場，你會覺得，生活上的事其實沒有什麼大不了。大家stay strong ! 加油！」

黃秋生以簡單4字表達對消防員的敬意。（圖／翻攝「黃秋生 Anthony Perry」臉書）

