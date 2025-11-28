香港大火／5級火災釀死傷！「管理員做1事」成住戶逃出關鍵

國際中心／楊佩怡報導

香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重火災，目前死亡人數已增至128人，仍有200多人失聯，目前救援行動仍在進行中。網路上陸續有倖存的住戶分享事發狀況，就有網友發文表示，大部分住客因維修工程，習慣把窗戶緊閉，因次許多人都不知道發生火災，是「這1人」逐戶敲門提醒，成了逃生成功的關鍵。





香港大火／5級火災釀128死！倖存住戶憶逃生當下「管理員做1事」：感謝救命之恩

香港宏福苑5級大火，至今死亡人數已上升至128人，近200多人失蹤。（圖／民視新聞）

一名在香港大火中倖存的生還者，在社群平台Threads上發文還原逃生經歷，她表示很感謝宏志閣的管理員，災火災當下挨家挨戶敲們告知有發生火警，要迅速離開。原PO提到大部分的住戶因為過去的維修工程，已經習慣將窗戶緊閉，所以很多人都不知道當下發生火警；因此特別發文「感謝管理員救命之恩」。

倖存住戶表示，能逃出來的關鍵是因「管理員」的敲門提醒。（圖／民視新聞）

此外，還有倖存住戶表示，因為外牆維修工程包著大片棚架和棚網，視線受到阻礙，完全看不見窗外的濃煙或火光；甚至連消防警報器也因維修工程而暫停運作，導致整個社區處於訊號中斷的狀態。該住戶無奈指出，如果沒有看電視、滑手機，或是沒有親人的電話告知，「幾乎不知道外面已經發生什麼事」。

貼文曝光後，不少網友在留言區向敲門提醒的管理員致意，「感謝管理員，希望他也平安」、「謝謝這位盡負的管理員，好人一生平安，他安全嗎？」、「我阿姨也是管理員上樓敲門，才知道火災。感謝他！」、「他也是無名英雄！」、「好人一生平安功德無量，希望政府能派發獎勵金，才不會讓好人寒心」、「他絕對是你們的守護天使」、「管理員好人一生平安健康有福氣」。





