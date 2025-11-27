香港大火／5級火警死傷慘重！舒淇1暖舉發文哀悼

娛樂中心／翁莉婷報導



香港大埔「宏福苑」昨（26）日下午發生堪稱史詩級的嚴重火警，火勢延燒7棟大樓，截至目前，已有至少55人死亡（其中包含1名消防人員），另有72人受傷，當中有15人生命垂危，以及至少279人失蹤。香港社會福利署陸續調動人力和物資提供受災居民支援，演藝圈藝人也紛紛發文哀悼。





香港大火／宏福苑大火「奪55命」宛如煉獄！舒淇「1暖舉」哀悼：願逝者安息

舒淇在IG提供多項救助資訊，讓網友能夠及時幫助受災戶。（圖／翻攝自IG＠sqwhat）





根據港媒《香港01》報導指出，火警中51名傷者現場死亡，另外4人送院不治，總共有72名傷者送院（包括8名消防員受傷，1人殉職）。目前香港房屋協會正在全力配合房屋局支援火災居民的行動，並調動轄下全部暫租住屋項目共約400個可供入住的空置單位，提供受到宏福苑火災影響的居民暫時居住。

演藝圈多名藝人透過微博轉發貼文，為災情祈禱。（圖／翻攝自微博）





藝人舒淇昨（26）日以1張黑底照片作為背景，並附上雙手合十的小貼圖在IG暖心發文表示，「火勢速退，平平安安，致敬英勇的消防員們，願逝者安息」。她更發揮公眾人物的影響力提供「多家支援災情服務單位」，像是賽馬會太和中心、新界傷健中心、宣道會大埔堂等，讓社會大眾得到資訊後能夠即時協助受災戶。此外演藝圈多位明星，藝人謝霆鋒、佘詩曼、陳偉霆、容祖兒等人，都紛紛發文為災情祈禱，保佑所有人平安。





