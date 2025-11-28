香港大火／5級火「奪94命」！亡者「脖掛黑牌」被抬出
國際中心／江姿儀報導
香港新界大埔區26日下午驚傳重大火警，「宏福苑」住宅區突發大火，火勢猛烈延燒7棟建築，當局隨即將警報升級為最高等級的「五級火警」。今晨5時左右宏道閣傳出起火，目前已經撲滅，消防員繼續在各火場灑水降溫，以防復燃。截至今（28日）上午6時，死亡人數攀升至94人（其中包含一名消防員）。
香港26日發生五級大火，狂燒7棟大樓，截至今（28日）上午6時，死亡人數攀升至94人。（圖／民視新聞資料照）
香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重火災，宏昌閣住宅大樓外牆的棚架在下午2時51分失火，並迅速延燒鄰近的宏泰閣等，總共8棟建築有7棟大樓陷入火海，住戶來不急逃生、多人失聯。根據《香港01》報導，截至今（28日）上午6時，大火已經奪走94人性命、70多人受傷，連衝火場救援的消防員都不幸殉職。今上午7時，香港醫管局指出，傷者中有12人病況危急，28人病況嚴重，16人傷勢穩定，已有22人出院。
今晨5時左右宏道閣再傳出火警，所幸僅零星起火、冒濃煙，上午7時30分已經撲滅。（圖／民視新聞）
根據《明報》報導，火勢耗費多時才撲滅，未料今晨5時左右宏道閣再傳出火警，所幸僅是零星起火、冒濃煙，上午7時30分已經撲滅。由於火場範圍大，消防員持續灑水降溫以防復燃，預計今日將對7棟大樓進行爆破，以便確認是否仍有人受困。昨（27日）晚間6時45分在宏道閣16樓的樓梯間救出一位男性生還者，晚上9時許救援人員以擔架抬出1名失去意識的受困居民，脖頸掛有一塊寫有「DEAD」（死亡）字樣的黑色牌。
