香港大火／7大樓「燒成火柱」宛如煉獄！台消防員：我也會絕望

生活中心／周希雯報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26日）下午發生五級火警，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，至今已奪走至少44人性命，其中還包括英勇殉職的消防員。隨著現場觸目驚心的畫面陸續曝光，不少台灣人也感到悲痛，有位台灣消防員更直言，火海吞噬建築物的場景宛如煉獄，「若我在現場也會感到震撼跟絕望」。

有香港網友在Threads發出近距離現場照，感傷寫下「晚上這火花更悲壯了，死難者和殉職消防員RIP」，驚悚畫面令人感到無力又心碎。該文釣出1名台灣消防員留言，坦承「若我在現場也會感到震撼跟絕望，太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄，這場景簡直像好萊塢特效跟AI」。

香港大火／7棟大樓「燒成火柱」宛如煉獄！台灣消防員悲痛：我在場也會絕望

這場惡火已經奪去至少44人生命，其中還包括1名英勇的消防員。（圖／美聯社提供）

該消防員也痛心表示，此刻最痛苦的一定是受困者、消防員及消防員家屬，「受困者一定很恐懼跟痛苦煎熬...外面的指揮官跟入室的消防員們，也承受著巨大的壓力，那種熾熱高溫，熱衰竭，伸手不見五指的濃煙火流，那種無力感....令人絕望香港消防員們的家屬，也一定會很擔心...可是幾千個住戶待援欸...」他認為，如今關門待救是唯一求生的辦法，不過他擔心的是「這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。」

該台灣消防員坦承，不僅受困者恐懼，連消防員看到眼前場景也感到震撼。（圖／翻攝Threads）

對此，該消防員想藉此宣導一個「違反人類直覺，但非常重要」的概念，也就是大樓火災時「不能往上跑，要往下跑」，因為在煙囪效應下「越往上會越燙，頂樓最高溫，濃煙一秒上升三米，人跑不過的」；即使成功跑到頂樓，若火勢失控反而陷入危險、若樓下已經全面燃燒，高熱濃煙一直湧到樓上、第一時間沒撤離下樓，只能改採「水平避難、關門等待」，也就是「退守到四面都是RC結構（鋼筋混凝土）的房間內，關門塞門縫，爭取一線生機，等待消防員救援。」

