香港大火「MAMA倒數1天」恐生變！韓豪華卡司已出發

南韓音樂頒獎典禮MAMA 28、29日將在香港啟德體育園登場，包含i-dle、IVE、安孝燮等大咖卡司已出發前往當地，令許多粉絲相當期待。然而，香港26日卻發生大樓火災，造成嚴重傷亡，儘管MAMA官方尚未發聲，活動是否照常舉行仍掀起網友討論。

MAMA睽違7年再度回到香港舉行，且將首次開箱新場館，希望為觀眾、藝人帶來不一樣的盛會。其中擔任頒獎嘉賓的男星安孝燮，在25日晚間就已抵達香港，團體i-dle、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ENHYPEN等26日也陸續現身香港機場，27日早上團體ALLDAY PROJECT、Stray Kids和IVE則在韓國仁川機場搭機，看來活動目前未受到影響。

然而，香港大火的消息曝光後，韓國網友紛紛表示：「立刻喊卡吧，怎麼可能還舉辦」、「不舉辦會造成問題，舉辦也會造成問題」、「這種情況還要辦頒獎典禮，真的很奇怪」、「都已經賣票了，應該很難取消」、「當初就應該在韓國舉辦才對」、「想像韓國遇到國難，別國歌手來我們唱歌跳舞慶祝開趴，太荒唐了」。

今年MAMA分為2天舉行，分別由朴寶劍、金憓秀主持，包含出道20周年的SUPER JUNIOR、去（2024）年復出的GD（權志龍）、曾來過台灣的aespa都將出席典禮，甚至邀請到奧斯卡影后楊紫瓊、香港影帝周潤發擔任頒獎嘉賓，參與陣容十分豪華。至於活動是否停辦，官方尚未做出回應，但有網友認為，活動是香港政府主動邀請，因此就算主辦方CJ ENM覺得停辦為佳，決定權仍在香港政府身上。

