香港大火／MAMA宣布「典禮照常舉行」 多組韓星陸續飛抵香港

韓國年末頒獎典禮MAMA AWARDS本週末將在香港盛大舉辦，主辦宣布活動如期進行。（翻攝X@MnetMAMA）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重5級火警，造成至少44死、279人失蹤，引發外界憂心本週末將在香港舉辦的韓國頒獎典禮「2025 MAMA Awards」是否取消或延期。對此，主辦單位Mnet與MAMA事務局今日正式表態，典禮將於28、29日如期在啟德體育園舉辦，但活動將全面調整以更莊重方式呈現。

MAMA事務局指出，已在香港召開多場緊急會議，並啟動跨部門快速因應小組，針對舞台設計、典禮流程、頒獎內容及藝人動線進行全面調整。所有外部溝通將由CJ ENM與 Mnet 公關部門統一窗口，以避免資訊混亂。主辦方也向所有藝人與合作公司致歉，強調會以最審慎態度持續關注情勢。

廣告 廣告

韓星方面，IVE、Stray Kids、RIIZE、ZEROBASEONE、ALLDAY PROJECT等團體已於 27日上午在仁川機場現身，陸續搭機前往香港準備彩排與典禮。

更多鏡週刊報導

香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA

香港大火／世紀惡火釀44死279人失聯 賴清德：向逝者哀悼盼平安尋獲失蹤者

香港大火／宏福苑惡火連燒7棟31層 警初步調查曝光：「2疑點」極不尋常