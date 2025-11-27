香港大火／MAMA照常舉辦 鄧紫棋、謝霆鋒、鄭秀文大咖祈福 他親送物資

香港大埔大火事件造成嚴重傷亡，引發社會各界廣泛關注與行動。許多香港藝人包括鄧紫棋、謝霆鋒、鄭秀文等紛紛在社群媒體發文表達關心並祈福，同時多項娛樂活動宣布延期或取消。MIRROR成員陳瑞輝親赴災區送物資，與眾多市民和學生一同參與救援。而原定在香港舉行的韓國MAMA頒獎典禮面臨是否如期舉辦的爭議，韓媒報導將維持舉辦但調低基調，官方則表示正在討論適當的因應方案。

這場大火發生後，香港藝人社群迅速行動起來表達關懷。MIRROR成員陳瑞輝親自前往物資站，與大批市民和學生一起運送救援物資，他還拍下自己跟隨人群前往的畫面。眾多港星也紛紛在社群媒體發聲，包括蔡卓妍、鐘欣潼、鄧紫棋、佘詩曼、鄭秀文、惠英紅、容祖兒、謝霆鋒和張衛健等知名藝人都為災民獻上祝福。家住大埔的許冠傑也表達了對消防救援人員的支持。

廣告 廣告

「香港媳婦」舒淇在社群平台上發文「火勢速退！平平安安！」，同時分享了庇護所及救援中心的重要資訊。在台灣的香港藝人杜汶澤也表達了他的關心，為逝者祈福，希望他們能夠遠離痛苦。

受到這次災難的影響，香港多項娛樂活動宣布延期或取消。原定於周四在尖沙咀和銅鑼灣舉行的耶誕活動，原本邀請了佘詩曼和明星夫妻檔陳家樂及連詩雅出席，現已宣布延期。歌手陳凱詠的演唱會票務開售時間也被推遲，而容祖兒的電影宣傳活動則直接取消。「粵劇特朗普」記者會和《武道》舞劇記者會也都做出相應調整。

備受矚目的韓國MAMA頒獎典禮原定在香港舉行，IVE、LESSERAFIM、StrayKids等多個韓國團體已於27日早晨按照預定行程抵達香港。據多家韓國媒體報導，典禮將會照常舉辦，但會全面降低典禮基調，營造更加莊重的氛圍。MAMA事務局則表示，他們正在與各部門討論，尋求最適當的因應方案。然而，許多韓國網友呼籲取消典禮，主辦方可能正為此苦惱。

更多 TVBS 報導

香港大火／宏福苑起火點曝光！棚架火苗一路竄 目擊者急吼：失火了

出大事了！4生肖「衰運纏身」 6禁忌別觸犯

演藝圈夫妻爆婚變！男星「外遇幼稚園老師、空姐上摩鐵」 畫面全被拍

霸王級寒流恐再現？鄭明典曝「1罕見巧合」驚：情況少見

