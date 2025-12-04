香港大火！TWICE宣布2天後照唱「捐400萬助災民」網友反應曝光

記者林汝珊／台北報導

TWICE於12月6、7日在香港啟德體育場演出。（圖／翻攝自IG）

韓國女團TWICE上（11）月才於高雄世運主場館開唱，原定於12月6、7日在香港啟德體育場演出，不料遇上宏福苑發生大火奪走逾 150 條人命，引發外界關注演唱會是否會取消。今（4）日經紀公司JYP 娛樂透過微博正式宣布，演唱會將照常進行。

TWICE捐贈港幣 100 萬元。（圖／Live Nation提供）

JYP 今發布公告，表示 TWICE 成員對香港火災事件深感哀痛，「TWICE 團隊已向中國香港世界展望會捐贈港幣 100 萬元（約台幣400萬），用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。」JYP 也強調最終決定維持開唱計畫，將抱持肅穆心情，全力投入演出準備。

對此，網路上掀起正反兩極聲浪，部分粉絲支持原定演出，認為取消無法挽回災難、反而加重香港粉絲的失落；但也有網友質疑，在全港情緒低迷之際照常開唱，恐對團體形象造成傷害。

