香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」、「果然眼中只有錢」、「全港都在火災的悲痛裡，消防員殉職、居民有家無歸，轉頭卻看到演唱會的熱鬧，這種割裂感太讓人不適了」。

今（29）日在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」照常開唱，引來部分網友怒火。（圖／翻攝自楊千嬅 Miriam Yeung臉書）

主辦方表示，由於檔期與製作安排限制，加上來自世界各地的歌迷已安排機票與住宿，演唱會將維持原定計畫。為回應社會需要，團隊採取三項措施：取消原本的花籃安排，呼籲圈中友好與歌迷將花籃款項捐至「東華三院」等本地募捐平台；首場演唱會收益以及六場周邊產品所得全數撥捐至東華三院，用於火災救援及災後重建；取消原定煙火特效，並對部分演出內容進行調整。

公告中指出，主辦方希望「透過音樂傳遞溫暖與力量」，並強調「音樂能療癒人心，也能匯聚力量」。公告由主辦機構、楊千嬅及全體演唱會團隊署名，感謝大眾理解與支持，並期盼透過愛與行動為受影響市民提供實質幫助。

主辦方聲明，演唱會將維持原定計畫，並將首場門票全數收益和6場周邊商品盈利全數捐作救災用途。（圖／翻攝自臉書）

此外，社群上也有網友對演唱會表示理解與支持，留言稱「這是進退兩難的情況下很有心的做法了，千嬅是在用實際行動為災後重建盡一份力」、「支持她，這個行動真的很暖心，果然人美心善」、「很多粉絲都特地請了假、訂了機票和飯店，這對歌迷負責，對受災群眾也有實質性幫助」，反映出公眾對演出與慈善措施的不同看法。

