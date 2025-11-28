香港大火128死 港府：死者家屬發放20萬港元慰問金、每戶5萬緊急津貼

香港高樓住宅「宏福苑」11月26日發生大火，許多民眾加入志工行列，圖為28日晚間志工高舉指引牌，導引災民領取物資。路透社



香港大埔高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，火勢28日上午撲滅，造成128人喪生。港府宣布對每位死者家屬發放20萬港元（約80.6萬元台幣）慰問金，並對受災戶提供每戶5萬港元（約20.1萬元台幣）生活津貼。

綜合港媒報導，香港民政及青年事務局局長麥美娟表示，27日成立的大埔宏福苑援助基金，截至28日下午5點，已湧入5億港元善款，連同港府投入的3億港元啟動資金，基金目前合計約有8億港元（約32.2億元台幣）。

港府宣布多項災民補助措施，喪葬及慰問方面，為每名死者的家屬提供20萬元慰問金、免費提供火化服務，並負擔相關殯葬開支。

另外，食環署將安排專人協助死者家屬處理殮葬事宜，包括領取火葬場服務及骨灰塔位編配、增加額外火化時段、提供多個公月骨灰塔位等。

麥美娟指出，預計下週起向災民提供每戶5萬港元生活津貼，會透過「一戶一社工」方式登記發放。至於1萬港元應急金發放情況，麥美娟說，27日已向78戶發放現金。截至28日下午4時，已為超過1200戶完成登記，28至29兩日將陸續發放。

社會福利署表示，正按「一戶一社工」的安排，為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援，包括經濟援助，住戶毋須提供任何登記證作為證明。

社署也澄清，早前的「緊急救濟登記證」只用作記錄災民於臨時庇護中心接受緊急救濟服務，與「一戶一社工」服務無關。

住宿安排方面，麥美娟表示，已找到包括青年宿舍及酒店在內的1000間房間提供給災民，費用全免。2週後將有1800個過渡性房屋單位，為有需要家庭提供中長期住宿安排，同樣不收費。

截至28日上午，約205名宏福苑災民已入住由民政局協調的青年宿舍、營舍或酒店房間；另有601名居民入住房屋局的過渡性房屋單位。 港府也持續開放9個庇護中心，27日晚間共有約720多人通宵使用。

香港高樓住宅「宏福苑」11月26日發生大火，許多民眾加入志工行列，圖為28日晚間志工發放物資給災民。路透社

「宏福苑」社區內的宏建閣居民說，大火當日逃離住處後一直沒有衣物更換，覺得很心酸，生活津貼可以稍作紓緩。這名居民也說，目前仍然暫住在親戚家中，希望可以有容身之所，毋須再寄人籬下。

另外有居民說，花上畢生積蓄買房，剛完成貸款，幾乎用盡儲蓄，希望政府盡快提供住宿安置。也有居民覺得，5萬元生活津貼並不夠，但可以解決眼前生活需要，最希望的是可以重建家園。

