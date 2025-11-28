香港大火128死「館長捐百萬港幣」 網酸：主子的國家

館長發文哀悼香港宏福苑大火，並宣布捐款100萬港幣（約合台幣403萬元）。（圖：館長臉書）

香港大埔宏福苑社區，26日下午發生大火，造成至少128人罹難。網紅館長陳之漢今天（28日）在臉書貼出大火的照片，寫道「香港宏福苑大火事件，本人表示哀悼之意」並宣布以個人名義捐款100萬港幣（約合台幣403萬元），同時要香港同胞加油！天祐香港。

這則貼文曝光後，3小時吸引1萬8千多人按讚，並有多達1200多則留言，更有不少網友認同和轉發。網友陸續留言表示「每次都有你，你幹嘛這麼好」、「400萬台幣耶」、「這太誇張…但真的帥。」

不過也有網友狠酸「畢竟是主子的國家，總是要表現一下」、「左手進右手出，最後又回到左手上」、「大陸人支持香港人，讚。」