香港大火13人喪命恐為人禍？工人「鷹架旁抽菸」畫面曝光

大陸中心／李紹宏報導

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生嚴重五級大火，火勢迅速吞沒多棟公寓大廈，造成至少13人死亡、15人受傷，其中一名消防員殉職。根據事發住戶指出，其實宏福苑在「大維修期間」便經常聞到菸味，工人在工棚吸菸、菸頭亂拋問題長期存在，因此有網友分析，火災初起於一樓，懷疑與菸頭處理不當有關。不過對此，香港官方尚未公布正式調查結果。

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

根據《香港01》報導，火警發生於今日下午2時51分，火勢最初是從宏福苑大廈的外牆棚架竄出，由於火借風勢，迅速燃燒，驚動大量市民報案。消防單位接報後立即派出一組搜救隊趕往現場撲救，然而火勢蔓延極快，不久便波及至同一社區內的宏泰閣及宏新閣等多棟公寓大廈。截至晚間8時，至少有13人死亡（含1名消防員）、15人受傷。

香港宏福苑大火，火勢吞沒多棟高樓。（圖／翻攝自X平台 @upuknews1）

至於為何宏福苑會發生如此嚴重的火災？一名宏福苑頂樓住戶在社交平台發文揭露，屋苑進行近一年大維修期間，經常聞到煙味。先前已有人向管理處反映工友在工棚吸煙問題，但管理處僅以張貼公告要求工友停止吸煙作為回應，未見有效改善。

該住戶更指出，直至事發前，工人仍在工棚吸菸且菸頭亂拋的問題依然存在；根據「火初起時係喺一樓」的線索，指出「有很大的可能是工人抽菸，或者是住戶丟棄了菸蒂」，因此懷疑是「菸頭處理不當」是導致火災。

事件曝光後，網友群起憤怒，譴責工人的不當行為和管理上的疏忽。有網民直指棚架上的吸菸照片是「最有力的證據」，構成火災成因的重要線索，情緒激動地批評工人「真係X那星，冇啲安全意識」，欠缺基本的工地安全常識。此外，也有網友質疑，一些移工對本地竹棚架的特性不熟悉，且工作習慣欠缺安全意識，可能也是釀禍元因。

目前，香港官方尚未公布正式調查結果。

