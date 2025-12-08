香港大火13戶恐「全數罹難」！警將採DNA比對身分

香港宏福苑上月26日大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑在上月26日發生大火，造成重大死傷，罹難人數已累積至159人。港府昨（7日）指出，至今仍有13戶住戶完全失聯，不排除「全戶罹難」的可能性，並在本週協助家屬進行 DNA 採樣，以確認身分。

根據《香港01》報導，香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，宏福苑8棟共1984戶。事件發生後已動員近2000名社工推動「一戶一社工」服務，目前已成功聯繫1971戶，僅剩13戶毫無回應，社工多次到訪仍無人接觸，「不排除13戶全數罹難」。他強調，將持續追查失聯原因，也會持續聯繫這些家庭的非同住家屬，盼儘快確認狀況。

孫玉菡指出，部分家屬因焦急找尋親人，情緒波動極大，政府正同步提供心理與安置協助，避免發生二次傷害。他表示，目前最重要的是盡快釐清剩餘住戶的下落，讓家屬能掌握真實情況，也有助後續救災、善後與補償流程。

香港警方則表示，對於已透過相片初步辨認遺體的家屬，將於本週安排 DNA 採樣，以最終確認身分。

