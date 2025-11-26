香港大火13死！37歲消防員殉職 同袍曬合照悼念：不會忘記英雄的樣子

大陸中心／綜合報導

香港北部的大埔區26日突發高樓社區大火，火勢吞沒多棟公寓大廈，形成的濃濃黑煙直竄天際，目前大火未滅，消防單位仍在與惡火搏鬥，並把大火升級為最嚴重五級。這場回祿之災釀成至少13人喪命，另外還有至少30人受傷，其中一名死者為年僅37歲的消防員何偉豪，其消防同袍在社群發文悼念。

香港大埔區公寓大廈惡火延燒，多棟31層樓高樓陷入火海。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

37歲消防員何偉豪在救援期間殉職，其消防同袍在社群曬昔日合照，並發文悼念寫道：「請好好記住英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我們負出所有。落更了，好好休息bro……仁愛堂的兄弟都為你自豪，來生我們再見猩猩。」

香港大火至少13人喪命，其中一名死者為37歲的消防員何偉豪（右），其同袍在社群發文悼念。（圖／翻攝自Threads）

消防員何偉豪在火警中殉職，入職9年的他，26日負責搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時1分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對面空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另一名消防員則熱衰竭送醫。





