香港大火13死！37歲消防員殉職 同袍曬合照悼念：不會忘記英雄的樣子
大陸中心／綜合報導
香港北部的大埔區26日突發高樓社區大火，火勢吞沒多棟公寓大廈，形成的濃濃黑煙直竄天際，目前大火未滅，消防單位仍在與惡火搏鬥，並把大火升級為最嚴重五級。這場回祿之災釀成至少13人喪命，另外還有至少30人受傷，其中一名死者為年僅37歲的消防員何偉豪，其消防同袍在社群發文悼念。
37歲消防員何偉豪在救援期間殉職，其消防同袍在社群曬昔日合照，並發文悼念寫道：「請好好記住英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我們負出所有。落更了，好好休息bro……仁愛堂的兄弟都為你自豪，來生我們再見猩猩。」
消防員何偉豪在火警中殉職，入職9年的他，26日負責搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時1分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對面空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另一名消防員則熱衰竭送醫。
