香港大火13死23傷 習近平表哀悼慰問罹難者家屬

（中央社台北26日電）香港新界大埔宏福苑發生大火造成多人死傷。央視報導，中共總書記習近平晚間向火災遇難人員和殉職消防隊員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，並要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

據香港01報導，目前仍有7棟住宅大樓陷入火海。截至晚上10時，已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中有6人生命垂危，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。截至目前，已有1名消防員殉職，2名消防員受傷。

據報導，迄今仍有許多住戶受困。消防處呼籲市民如果仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防通報單位號碼及人數，會努力及不斷嘗試救援。

屋齡42年的宏福苑，為新界大埔地區的大型社區，共有8棟樓計1984戶；火警發生前，當地正在進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭設竹棚架（鷹架），方便工人維修。

綜合港媒報導，宏福苑大火在風勢助長及竹棚導火下，起火後便迅速蔓延至多棟大樓，現場所見一度陷入火海。由於火勢猛烈，消防處將這場火警列為香港最嚴重的五級火警，亦即現場火勢完全失去控制且迅速蔓延。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141126