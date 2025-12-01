香港大火146死 外籍移工悼念同胞

最新傷亡統計，146人不幸罹難，54具遺體有待辨認，超過40位民眾，依舊失聯。另100宗失聯個案無法追查。一場火燒出國際間的關注之外，不只香港、還有印尼、菲律賓等國家地區，這幾天都同感悲傷。因為其中，有許多來自這兩國的移工，不幸遇難或者失聯當中，讓這兩國的民眾、跟他們的家人，感到極度悲痛，在香港，有數百名外籍移工，聚集在市中心，為罹難者祈禱與哀悼。

數百名外籍勞工聚集在香港市中心的街頭，席地而坐，唱著聖歌，悼念罹難者。香港菲律賓聯合會會長 巴拉達雷斯：「我們在這裡聚集，我們是菲律賓社區的一員，來表達我們對其他外籍勞工的，同情 支持和團結。」

宏福苑大火的受害者中，除了當地居民外，還有來自菲律賓和印尼的外籍勞工。菲律賓駐香港總領事館確認，一名菲律賓幫傭在火災中喪生，另外還有12人失蹤。印尼方面也證實，7名印尼幫傭在火災中遇難。菲律賓籍勞工 波普：「關於大埔的悲劇，我感到非常難過，我來到這裡 是為了聲援受害者，也想向香港社會表明，我們同舟共濟。」

除了表達哀悼，菲律賓和印尼勞工群體也在積極幫助受災家庭。他們捐贈物資、提供心理支持、協助災後重建工作，並強烈呼籲政府加強對外籍勞工的保障。印尼外籍勞工工會會長 史瑞娜婷：「首先 政府說他們要給予災後家庭，和所有受災者大力支持，但對於外籍幫傭，是否也能得到相同的待遇，卻沒有明確的指引。」

面對這場巨大悲劇，外籍勞工群體依然互相扶持，共同祈禱，期盼這樣的悲劇不再重演。

