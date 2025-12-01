香港大火151死！陳珮騏親人住附近 她急找人

香港宏福苑大火造成相當嚴重傷亡，女星陳珮騏也表示，他得知消息當下就立刻焦急打給住在香港的弟弟確認狀況。（圖／翻攝自＠carolyncat827 IG）





香港宏福苑大火造成相當嚴重傷亡，事發後女星陳珮騏也表示，他得知消息當下就立刻焦急打給住在香港的弟弟確認狀況，所幸家人皆平安無礙，但弟媳娘家就位事發地點附近，也讓他一度時分擔心。

這起大火已釀成151人死亡，仍有30多人失聯。調查發現，棚架防護網多未達阻燃標準，承包商雖曾購買防火圍網，卻只安裝在棚架底部，疑似試圖蒙混過關。

陳珮騏今日發文表示，家人沒有遭受災損，主要受到空氣品質影響，但她在香港仍有許多朋友與粉絲，心情依舊十分牽掛。且身為韓團ASTRO的粉絲，她也特別為香港AROHA（囉哈）們祈禱都能平安，並祈願逝者安息、傷者早日康復。

廣告 廣告

此文一發後，也有網友留言表示「謝謝珮騏的關心，香港人這兩天都活在陰霾裡，未來還有很長的一段路要走。大家也會努力的」、「看到影片，香港這次火真的好大，希望不要再有更多傷亡」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

韓男狠殺女友塞車裡 「載屍見客戶」44天後才被逮

ChatGPT準備色色！ 帳號開始驗證年齡

宏福苑惡火增至151死 港府：7處棚網疑劣品混充

