香港大火159死！7棟樓搜索完畢 21人遭逮

▲香港大埔宏福苑大火震驚全港，警方3日完成7棟樓搜索，死亡人數增至159人。圖為警方災難遇難者身分識別小組的成員在樓內進行搜索工作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑社區大火，震驚全港，截至今（3）日下午，香港警方已經完成7棟大樓搜索，共159人死亡，但在不同公寓內發現疑似人骨，將進一步檢測是人類還是動物。工程公司、工程顧問、外牆維修公司人員共15人遭拘捕，另有消防裝置承辦商6人，涉嫌謊稱工程時不會關閉警鈴，同樣遭拘捕。

據港媒《香港01》報導，香港警務處處長周一鳴、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司等，今下午召開記者會表示，7座大廈已完成搜索，下一步會在大廈外圍搜索，不同大樓都有棚架倒塌，會檢查是否有遺體壓在棚架下。共有159人死亡，140據遺體已初步確認身份，19據遺體有待確認；79人受傷，其中42傷者出院，37人留醫，其中4人危殆。31人失聯。死者中包括10名印尼移工、1名菲律賓移工。

警方表示，在現場不同公寓發現懷疑人骨，但未能確認，會交予法醫及政府化驗所做進一步檢測，看是人骨還是動物，也會嘗試檢驗確認DNA、齒模等方式確認身份。

警方截至2日已經逮捕15人，包括包括宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司，和二判棚架及外牆維修公司人員，涉嫌誤殺。不排除還會有更多人被捕。最新逮捕的兩人，其中一人已獲准保釋，另一人正被扣查。至於早前被捕的12男1女，全部已獲准保釋候查。

許多逃出生天的居民都指控，火警期間沒有聽到警鈴聲，消防處亦證實事發時宏福苑8座大廈的警鈴均無響起。警方也已拘捕，消防裝置承辦商的6名男子，涉嫌以虛假陳述，向消防處訛稱在工程期間不會關掉警鐘，其中一人已獲准保釋候查，餘下5人正被扣查。

