香港大火23樓女住戶生還 夫電話傳授1招救命

香港大埔的宏福苑高樓住宅群火災，已造成44人死亡、279人失聯。路透社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨天（11/26）下午發生「五級火警」，共延燒7棟大樓，已造成44人死亡、279人失聯。獲救人員包括一名受困在23樓的女住戶，丈夫剛好外出，在火警期間與她始終保持聯繫、告訴她自救方法，最終消防員成功將人救出送醫。

住在宏昌閣23樓的李先生表示，火災當下他正好外出，下午3時許接獲妻子通知，才知宏昌閣起火。他表示，太太試圖逃生，但因火場溫度太高，濃煙密佈，她只好回到屋內。

李先生回憶，當時自己完全慌了，但已無法進入大樓，只好用電話跟妻子保持聯繫，並指示妻子自救，「叫她用濕毛巾掩住口鼻、盡量遠離火源，看到有火焰的窗戶就不要靠近。」

在一旁等待的時間，分分秒秒都是煎熬，李先生說，妻子晚間終於被消防隊救出，並送往大埔那打素醫院治療，今天清晨重返現場，只剩下宏昌閣還在燒，其餘大樓火勢已經熄滅。

其實，消訪署曾提出火場「5不4對策」逃生原則，包括不可搭乘電梯、不可為收拾財物延誤逃生避難時間、不可躲在浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻。因為火場濃煙還有大量一氧化碳，濕毛巾完全無法阻擋，重點是要迅速判斷逃生路線，或找到相對安全區域等待消防人員救援。

