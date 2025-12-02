香港大火35歲雙胞胎救護姊妹失蹤 家屬悲痛證實已「永遠離開」

2025年12月1日，香港宏福苑罹難者家屬參與路祭，超渡亡靈。美聯社



香港新界大埔區宏福苑大火，自11月26日發生至今（12/2），已確定151人罹難，另有30多人失聯。事發後失蹤的一對雙胞胎姊妹，昨天（12/1）已確定身亡，兩人均為已任職15年的資深救護隊員。家人對死訊表示難以接受。

香港01報導，這對35歲姊妹分別名為任婷、任娟。家屬昨天在Instagram證實她們已「永遠離開」，家人「至今仍無法接受」。「在我們心目中，她們是善良、誠懇和孝順的人，她們的笑容將永遠活在我們心中。」

家屬感謝連日來每一位為尋找妹妹們而奔波、祈禱和送上祝福的朋友，「希望受影響的每一個人都要好好努力生活」。

家屬證實35歲雙胞胎姊妹任婷、任娟在香港大火中罹難。取自instagram/@mountainyam

報導稱，火災後曾有人在網上發貼尋找這對姊妹，並附上兩人生活照，稱兩人最後位置可能在火勢最嚴重大樓之一「宏泰閣」樓頂。

姊妹倆所屬的香港聖約翰救傷隊也在臉書發文，對於她們離世感到「非常沉痛和悲傷」，並向家屬致以最深切的慰問。

香港聖約翰救傷隊表示，任婷和任娟兩位隊友先後於2010年8月及2011年8月加入救傷隊港島總區北角護士支隊，成為護士隊員，並於2015年5月共同調任至筲箕灣街坊支隊。

香港聖約翰救傷隊在臉書致哀。取自Facebook/@hksjab

貼文稱，她們服務救傷隊逾15年，深受長官和隊友們愛戴，亦一向積極參與救傷隊隊務，熱心服務市民大眾，並分別於2019年及2021年獲授聖約翰長期服務獎章。如今她們驟然離世，令救傷隊不單痛失了兩名好伙伴、好隊友，更是救傷隊的極大損失。

