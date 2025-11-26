香港大火36死「風太強勁」入夜狂燒！深圳消防隊集結候命支援 港府發聲

國際中心／施郁韻報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，火勢吞社區內8棟公寓大廈，7棟逾30層樓的大廈住宅陷入火海，濃濃黑煙直竄天際。這場惡火死亡人數暴增至36人、279人失聯，港府已啟動全面救災。深圳消防車隊昨日晚間10點多在蓮塘口岸集結，若港府要求支援，將趕赴現場救災。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

多棟31層樓高樓陷入火海，居民在火災發生後驚慌逃生。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶，居民在火災發生後驚慌逃生，警方持續接獲居民求助，也有人通報指與家人失聯。

香港大火延燒10多個小時，行政長官（特首）李家超深夜率領官員們至醫院探視傷者，並召開記者會。李家超指出，火災暴增至36人死亡，包括1名消防員殉職，目前仍有279人失聯。

綜合港媒報導，深圳消防車隊26日晚間10點多已在蓮塘口岸集結，表示如果港府要求支援，將趕赴現場協助救災。

不過香港消防處則回應，目前沒有向內地要求支援。

