香港大火37歲勇消殉職 原定下個月結婚！IG放閃10年女友惹鼻酸

香港大埔宏福苑大火殉職消防何偉豪，IG滿滿都是和女友的幸福合照。翻攝自當事人IG



香港新界大埔宏福苑昨（11/26）發生嚴重火警，火勢短時間內迅速蔓延到8棟住宅，香港消防處認定此為罕見的「5級大火」，到現在仍未完全撲滅。這是香港近17年來最嚴重的火災，目前已知的罹難者多達55人，其中包括一名37歲的殉職消防員何偉豪，有網友發現他有位交往10多年的女友，原本預定下個月就要結婚，如今卻天人永隔。

據了解，何偉豪入職9年，駐守沙田地區，過去曾擔任警務人員與機場特警；他昨日下午3時進入宏福苑地下層救火，但在3時30分失去聯繫，稍後被發現倒臥在宏昌閣電梯前空地，臉部嚴重灼傷、意識不清，雖緊急送醫搶救，仍於下午4時45分宣告不治。

廣告 廣告

何偉豪殉職消息傳出後，有消防員同袍在社群平台寫下：「落更喇（收工了），好好休息bro，我們永遠不會忘記你。」也有同袍沉痛透露，何偉豪與交往10年的女友原訂下個月結婚，如今卻因公殉職。

從何偉豪的社群帳號後可以發現，他的IG中滿滿都是與女友的甜蜜合照，就連大頭貼也是放兩人相擁的照片，其中一篇貼文寫道：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次 Love u，以後都要笑得咁開心。」令許多人難忍心酸。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了