香港大火37歲消防員殉職！原定12月完婚

▲香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，37歲的消防員何偉豪因此不幸殉職，據了解，何偉豪與愛情長跑10年的女友本來將在下個月步入禮堂結婚，如今突遇變故讓人鼻酸。（合成圖／翻攝自IG）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，火勢造成慘重災情，已經至少44死且還有200多人失聯，37歲的消防員何偉豪因此不幸殉職，據了解，何偉豪與愛情長跑10年的女友本來將在下個月步入禮堂結婚，如今突遇變故讓人鼻酸。

綜合港媒報導，殉職的37歲消防員何偉豪，從事消防工作已有9年，生前在沙田消防局擔任隊員，香港消防處處長楊恩健透露，何偉豪26日下午3點左右抵達火警現場救援，卻從3點半左右就開始失聯，經搜索後，於下午4點在宏昌閣對面空地發現何偉豪的蹤影，當時他臉部燒傷，雖然被轉送到醫院搶救，卻仍於下午4點45分宣告不治。

廣告 廣告

▲殉職消防員何偉豪在救援過程中失聯，後送醫不治。（圖／翻攝自香港01）

同袍、母校齊發聲悼念

何偉豪被同事暱稱為「大隻豪」，身材壯碩且喜愛戶外運動，有同事在社群平台上發文，附上2人從消防學校畢業時的合照，難過表示「我們不會忘記你的，感激你付出所有。下班了，好好休息兄弟......」。

▲有同事在社群平台上發文，附上2人從消防學校畢業時的合照。（圖／翻攝自星島日報）

何偉豪的母校聖公會聖西門呂明才中學，也在校方IG發布限時動態致哀，寫下「本校謹向現場及殉職消防員的救護人員（特別是本校舊生何偉豪）送上敬意」，並祈禱火災現場眾人能脫離險境，「在這艱難時刻，讓我們彼此扶持，以信心與勇氣面對挑戰」。

IG滿滿與女友甜蜜合照 讓人鼻酸

據了解，何偉豪與女友愛情長跑10年，原本計畫下月結婚，何偉豪IG滿滿都是與女友的甜蜜合照，看出兩人感情甚篤。何偉豪曾發文對女友喊話「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心！」如今卻已天人永隔令人鼻酸。

許多網友也紛紛到何偉豪IG留言悼念，留言區底下一片RIP，「你是全香港人的英雄」、「願來世幸福，多謝你」、「辛苦了」。

▲何偉豪IG滿滿都是與女友的甜蜜合照，讓人鼻酸。（圖／翻攝自IG）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火如「火燒連環船」！專家揭致命疏失：8棟樓為何同時整修

香港宏福苑大火44死！無助受困屋內視角曝 濃煙嗆到咳嗽

香港大火要命點不是竹棚？ 網挖「防護網」疑點 控不防燃反助燃