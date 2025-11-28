香港大火37歲消防殉職 女友悲痛發文「英雄完成任務、我無法接受」

香港大埔宏福苑火災至少128人死亡、78人受傷，當局已經展開遺體辨認程序，不少罹難者家屬悲痛不已，場面讓人當鼻酸；另外，消防隊的傷亡人數也增加，總共有11人受傷，而唯一一名殉職的消防員，在火災發生第一時間就傳出死訊，他的女友在網路上證實消息，直說自己無法接受這樣的事實，網友紛紛留言哀悼。

宏福苑惡火94死！ 家屬看照片認屍情緒潰堤

隨著一分一秒過去，香港大埔宏福苑火災出現更多罹難者，當局在社區會堂擺放死者遺體的照片，並列出發現地點的特徵，供居民辨認，有人離場時要人攙扶，也有人相擁痛哭，場面令人不捨。

地下室救援！消防失聯半小時 被發現時陷昏迷

而除了居民，消防隊的傷亡人數也增加，新界西消防處助理救護總長林卓豪指出，消防處在事件中有11名同事受傷，有一位消防隊員在意外中英勇殉職，這位唯一一名殉職的37歲消防員何偉豪在火災發生第一時間，前往地下層展開救援，但隨即意外失聯。

廣告 廣告

香港大火釀94死。圖／路透社、美聯社、i-Cable、網路

消防處處長楊恩健提到，隊員半小時後在宏福苑宏昌樓電梯外的空地發現何偉豪，當時他已經陷入昏迷、臉部被燒傷，緊急送院後不治身亡，事後他的女友在網上發文，表示他的超級英雄完成任務了，但很抱歉自己無法接受這樣的事實，好想再牽他的手，悲痛發文讓網民紛紛留言悼念。

婦痛哭持女兒畢業照找人 16歲女失聯最後短訊「大火燒過來」

另外，有名婦人在避難所外痛哭拿著女兒的畢業照尋人，心碎畫面引發外媒關注；另外一名16歲女學生的家人也在網上曝光她的最後短訊，說「大火燒過來了、好辛苦」，目前她和70多歲的阿嬤及叔叔還在失聯中，不少居民在事發地點外守候，等待更多消息。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

香港惡火3分鐘失去逃生力！醫曝火場保命「3原則」

將登MAMA舞台！aespa、RIIZE暖捐香港百萬 成員寧寧發聲默哀

香港大火死傷再攀升 MAMA緊急宣布「取消紅毯」