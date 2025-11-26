香港大火44死！住戶竟一語成讖 1個月前憂工人抽菸鷹架失火

國際中心／施郁韻報導

香港宏福苑大火，火勢猛烈。（圖／AP授權）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。住戶早在一個月前，就此發文擔心維修期間可能發生火警，不料預言成真。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

事實上，10月香港中環華懋大廈發生火災，當時就與大樓維修鷹架有關，宏福苑住戶也擔心社區內各棟大樓都架起維修鷹架、護網，有火警風險。

還有居民在臉書社團發文提醒，住戶一定要小心，其他住戶則留言表示，最重要的是工人施工時不要抽菸，還有人直擊住戶會隨手把菸蒂丟出窗戶，相當危險。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆鷹架竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。



