香港大火44死！住戶第一視角曝「棚架燃燒驚悚瞬間」 他嗆到狂咳急關窗

國際中心／施郁韻報導

疑似是住戶從內向外拍攝的第一視角。（圖／翻攝自Threads@chris31416）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。網路上瘋傳，疑似是住戶從內向外拍攝的第一視角，棚架圍網瞬間燃燒，眼前一片火光，煙霧迷漫，拍攝者不斷咳嗽，隨後立刻關閉窗戶。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

廣告 廣告

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈，到了深夜仍未撲滅。（圖／AP授權）

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆鷹架竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

網路上瘋傳一段疑為受災戶向外拍攝的畫面，影片中可見到，拍攝者打開窗戶，窗外一片火光，煙霧瀰漫，棚架正冒出熊熊大火。拍攝者不斷遭濃煙嗆到，趕緊關上窗戶，並發出咳嗽聲，感受到當下的驚險與無助。

更多三立新聞網報導

香港大火奪44命淪煉獄人禍？疑維修工人「躲鷹架偷抽菸片」全網瘋傳炸鍋

習近平國師：因為小紅書「統一後治理台灣比香港容易」 稱台沒下次大選

人妻爽中樂透頭獎 2710萬霸氣全匯給老公：繼續上班

一早醒來5筆錢連發！199萬人領錢「1.9萬元入帳」 明還有6筆接力發

