香港大火44死！林珍羽籲：檢視高齡建物消防

▲香港宏福苑大火，不僅奪走44條人命，還狂燒16小時，不僅上百人受傷，還有無數居民生死未卜。（圖／

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑宏昌閣昨日下午發生工地棚架起火，火警一小時內升做四級火警，傍晚6時22分再升為五級火，已知造成44死，仍有200多人失蹤，震驚國際社會。由於宏福苑宏昌閣屋齡高達42年，高齡建物的消防安全再度引發關注，台北市議員林珍羽今日表示，北市老舊建物面臨救災裝備受限、都更與危老的牛步化、施工安全黑洞等問題，呼籲全面檢視高齡建物消防安全。

林珍羽指出，北市老舊公寓林立，面臨救災裝備受限、都更與危老的牛步化、施工安全黑洞等問題。她呼籲市府應該積極推動高齡集合住宅的消防設備全面檢視，並評估編列的補助經費、建立高風險老舊建物名單，主動提供輔導、視救災專業設備缺額及預算合理編列，不應以經費不足理由依賴民間捐助，並專案加速高風險老舊社區的都更及危老重建審議流程，提高誘因，讓市民敢改、願意改。

廣告 廣告

林珍羽表示，外牆施工中的棚架帷幕帆布與建材，可能成為火勢蔓延的幫兇，要求嚴格檢視所有建築修繕工程的施工安全與防火規範，杜絕人為疏失。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火44人亡、200多人失蹤 民眾黨哀悼：天佑香港

林佳龍稱「台日理念相近」！國台辦轟背叛民族 外交部回應了

11月交艦恐跳票！國造潛艦「海鯤號」未停工 傳今日第4次海試