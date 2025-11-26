香港大火44死、279失蹤！受災居民怒：警鈴根本沒有響

香港新界的大埔區，宏福苑社區大樓發生嚴重火災。（圖／東森新聞）





香港新界的大埔區，宏福苑社區大樓發生嚴重火災，目前仍有數百人失聯。港媒報導，多名住戶表示，火警發生時，警鈴根本沒響過，得靠左鄰右舍通知才緊急逃生，住戶也控訴，近來社區大樓正在維修，先前有大批工程紙箱廢料都胡亂堆放在現場，早就擔心會發生意外。

當地居民：整棟大廈沒有警鐘，有沒有搞錯 唉呀，起火啦。港媒報導當地住戶表示，自己下午回家時，看到火舌在周圍飛舞，火花飛下來掉在垃圾站上，瞬間燒起來了，隨即就連自己住的，大樓也受到波及，但全程警鈴沒響過。

當地居民v.s.記者：「警鐘？就真的聽不到，每個人都說聽不到警鐘聲，我們那一座聽不到，其他大樓就不知道了，我聞到很的味道，聽到啪啪聲，可能是那些竹子爆開。」

不只竹棚不斷延燒，當地居民表示，由於社區大樓正在進行，大規模整修，但施工環境長期雜亂，紙箱與廢料時常堆放各處，還能看到易燃的發泡版，住戶早就痛批施工環境髒亂，這也讓大火一發不可收拾，造成灌救困難。

香港大埔社區宏福苑，26日發生重大火警，火勢在短時間內快速失控，從外牆一路往上竄燒到室內，甚至延燒整個社區，8座大樓中有7座起火，數百人失聯。

