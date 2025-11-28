香港大火55死 內政部：全面檢討工安

▲香港大埔宏福苑26日下午發生大火，已知造成55死、72傷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔區宏福苑社區大火死亡人數攀升至55人，港府在滅火過程發現外牆保護物料的蔓延程度不尋常。對此，我國內政部27日表示，香港火災因使用竹、木作施工架，台灣目前已鮮少使用。內政部強調，台灣的鋼管施工架及安全網等均須符合國家規範，每年也都會定期與不定期要求地方政府進行抽查。

內政部次長董建宏在記者會說，台灣施工架採用勞動部《營造安全衛生設施標準》規範，鋼管施工架須符合國家標準$CNS4750$。安全網部分，依《營造安全衛生實施標準》第22條，其材質強度、檢驗方式及張掛方式，都必須符合$CNS14252$、$CNS16079-1$以及$CNS16079-2$標準。

董建宏提到，對於香港這次大樓火災，內政部表達非常遺憾。政府將通過這一次大火狀況，全面檢討目前大樓興建狀況，並積極進行相關檢查。他也呼籲勞工應注意自身安全，避免因天氣酷熱等因素未戴頭盔，政府積極檢查希望盡量做到零公安的狀態。

董建宏談及高樓救火限制時表示，台灣建築法規規定，建築物達到一定高度後，滅火方式是仰賴建物內部的消防設施，例如台北101大樓頂樓的水即是滅火的關鍵。他強調，所有建築相關消防器材、滅火裝設、防火空間等避難設施都要達到國家標準，不符合法規者不會核定使照。

消防署補充，依據《各類場所消防安全設備設置標準》規定，建築物應設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備。內政部民國78年發布的設置標準，即規定11樓以上樓層必須設置自動撒水設備；《建築技術規則建築設計施工編》也規定，16樓以上或50公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備，確保高樓層的消防安全。

消防署指出，建築物依樓層或高度，應設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用。當高層建築發生火災，人員可利用安全梯進行逃生，並不會因居住樓層高而使傷亡風險增加。消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物，平時應關閉安全梯的防火門，避免火、煙蔓延，阻斷逃生路徑。

最後，消防署提醒，高層樓利用雲梯車救援仍有其不確定風險，因此建議仍應以建築物內部固定的安全梯等作為主要逃生路徑，以確保自身安全。國土署每年也會強而有力地要求地方政府抽查，同時鼓勵民眾檢討和舉報公安，確保施工過程的安全。

