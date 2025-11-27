香港大火7旬母困浴室！女兒絕望曝最後通話

▲香港宏福苑社區26日發生大火，消防27日仍持續進行滅火救援。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑26日爆發五級大火，截至今（27）日下午3時，至少已奪走55條人命、72傷，消防仍持續滅火救援。一名40歲的民眾痛心說，她70歲的母親與50歲鄰居昨晚8點躲在27樓的浴室內，用最後的手機電量打電話給她後失聯。

據《彭博》報導，香港大埔的宏福苑社區昨日下午2時發生火災，八棟大樓中的七棟燃起熊熊大火，逃出的居民震驚警報完全沒有響起，還有很多人是接到身在其他地方的親友打電話通知，才知道大樓已經發生火災，許多老年住戶坐著輪椅艱難逃生。

40歲的方女士表示，她最後一次與70歲的母親聯繫是在昨天晚上8點，當時母親與一名50歲的鄰居躲在27樓的浴室內，「她的情況已經開始惡化，她告訴我她頭暈、意識模糊」，她母親逃離公寓時沒有帶手機，到午夜時鄰居的手機也已經沒電，母女失去聯繫。

方女士也絕望的說，「我不知道我媽媽現在怎樣了，他們（指消防員）還沒到我們這層樓」。

一名72歲的陳姓婦人昨天下午獨自在家，接到在韓國旅遊的女兒的電話，才知道公寓發生火災，只帶上鑰匙、手機就衝出去。她也提到，事發當下完全沒聽到火警警報，裝修工程的瓦礫掉落時發出的巨大聲響，讓她一直感到很害怕。

目前火災起因尚未查明，但當局質疑維修工程不符安全標準，香港警方27日上午已前往負責宏福苑維修工程的「宏業」公司，位於新蒲崗的辦公室搜證，取走大量文件，準備帶走做進一步調查。目前已拘捕3名男子，分別是涉案公司的2名董事、1名工程顧問。保安局局長鄧炳強指出，「建築物外牆的防護網、防水帆布和塑膠薄膜燃燒得比正常合規材料更加猛烈，讓火勢蔓延得也更快。這種情況很不尋常」。

