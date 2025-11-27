香港大火75人罹難！關詩敏外婆家被惡火吞噬：太無力了
〔記者陽昕翰／台北報導〕香港大埔區集合住宅區「宏福苑」前天發生大火，火勢迅速擴散波及另6棟大樓，截至目前罹難者人數已經攀升至75人，狀況令人擔心。歌手關詩敏的媽媽是香港人，外婆家就在「宏福苑」，見到兒時的外婆家被惡火吞噬，內心感到非常無力。
關詩敏在社群發聲：「太無力了，只能透過直播，眼睜睜看著這個承載著我對外婆記憶的家，在熊熊大火中燃燒。」她更不捨表示，向所有罹難者、傷者以及失去家園的人們，致以最深切的慰問。
