香港大火8棟樓同時維修逾一年 居民：警鈴根本沒響、靠群組與敲門通報逃生



香港新界大埔高樓住宅社區「宏福苑」昨天（11/26）下午發生大火，延燒7棟大樓，至今天（11/27）清晨已確定44人喪生、279人失聯，火勢尚未完全撲滅。有居民表示，火警發生時，警鈴「從頭到尾沒響過」。

「宏福苑」8棟大樓屋齡達42年，共有近2000戶，居民逾4600人。社區自去年7月起進行大維修，已持續一年多，大樓外牆均包覆鷹架與綠色安全網。

大埔區區議員梅少峰向BBC中文網表示，8棟大樓全都在進行大維修，其中有7座受到大火波及，外牆鷹架嚴重焚毁，不少人求助指聯絡不到家人。

2025年11月27日清晨，香港大埔宏福苑大火仍未撲滅。路透社

居民何先生向香港《Yahoo新聞》表示，他在現場目擊整棟大廈被薰黑，心情無奈，但「擔心也沒用，現在人沒事就可以了」。

他表示，自己在此居住多年，去年曾有居民反對同時進行多棟大廈的工程，「應該分開做啦，現在看看，像火燒連環船一樣。」

《星島日報》報導，這次起火的大埔宏福苑，自去年7月起進行大維修，自始爭議不斷。維修工程是由宏福苑原屋主立案法團去年1月通過，總計須耗資3.3億港幣（約13.2億台幣），要求8棟大樓共1984戶一年內分6期繳交維修費，每戶高達16萬至18萬港元（約新台幣64萬至72萬元），曾引起大批屋主不滿。

2025年11月26日下午，香港大埔宏福苑發生大火，延燒7棟大樓。路透社

這起火警在昨天下午2時許發生。何先生憶述，過程中都是鄰居互相通知，「否則都不知道發生這麼嚴重的事」。

他表示，當時父親在家中，他打電話通知父親離開，「現在最大問題是，警鈴從頭到尾沒響過，管理公司也沒通知大家疏散」。

另一名住在低樓層的居民Karl也向《Yahoo 新聞》表示，他下午約3時看到鄰居透過通訊群組互相通知火警消息，馬上通知家中的母親離開，並趕回現場。

他引述母親和多名鄰居的說法，都表示沒聽到警鈴響，大樓電梯在火警初期還維持運作，大樓保全及管理人員也一度手忙腳亂。據他了解，屋主法團（委員會）也一度無法聯絡管理公司經理。

他表示，社區以往會定期測試火警警鈴，但今年至今未聽聞測試。由於事發時沒有火警鐘，街坊自發逐家逐戶拍門，叫鄰居離開。

路透社報導，71歲黃姓老翁昨天下午在火場附近絕望哭喊著太太還在屋裡，但火勢猛烈難以救援，他只能無奈看著烈焰吞噬家園。

一位60多歲女姓住戶則向《南華早報》表示，她有幾位鄰居朋友已確認沒事,但有一位朋友每天下午都會午睡，火警發生她可能正在睡覺。火災發生後，那位朋友的女兒一直聯絡不上她。

另一位65歲居民江先生（Jason Kong）則向路透社表示，有鄰居打電話給他，表示自己還被困在家裡。他說：「我太心痛了。那麼多鄰居、朋友……我已經不知道怎麼辦了。」

