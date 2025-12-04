香港大陸化 官方聲明都愛恐嚇「迎頭痛擊」

▲香港行政長官李家超，2日在宏福苑大火記者會上，被外媒犀利提問「為何仍能保住特首工作」時，回應稱「所有城市都會發生火災」，現在關鍵是要做好制度改革。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，目前已知至少159人死亡，最年幼的罹難者只有1歲，多具遺體身分仍有待確認，其中傷亡最慘的是宏泰閣（死亡人數82）以及宏昌閣（死亡人數70）。許多香港民眾皆質疑此災根本是「人禍」，是貪腐、政府監管不力、區議員疑似政商勾結、使用中國製不合格易燃材料導致的悲劇。然而事發至今，未見任何官員被問責或下台，綜觀香港政府3日在官方網站貼出的聲明，字裡行間更已充斥濃濃的「北京官方味」，也顯示香港這顆昔日的東方之珠，確實正在全速「大陸化」。

港府在聲明中，先是指控外部勢力，包括「反華傳媒機構」和「反中亂港分子」，抹黑港府對宏福苑火災的支援、善後及調查工作，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災，讓港府強烈不滿，嚴厲譴責這些以災生亂之徒，用心之險惡，企圖抹煞港府和社會各界的努力；形容大火發生後，整個香港社會正經歷一場集體傷痛，艱難時刻最需要團結，一起處理善後，讓社會早日復原。

港府聲稱，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響社會團結一致，對災民造成二次傷害，若任由這些行為蔓延，不只會影響火災善後工作，甚至影響社會穩定，危害國家安全，絕不能掉以輕心。

港府警告，絕不會容忍任何顛倒是非，惡意抹黑政府及救援人員的行為，尤其是試圖挑起對政府仇恨的，對於這些人，不論他們身處何地，特區政府將竭盡全力、依法「迎頭痛擊」，確保正義得以伸張。

聲明最後，香港政府強調，大眾必須對散播失實資訊，意圖分化社會、煽動市民仇恨等危害國安的行為提高警覺，也呼籲民眾不要以身試法，不要與破壞社會穩定的「反中亂港分子」有任何瓜葛，堅決與他們劃清界線；而針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，特區政府亦將全力做到「違法必究，雖遠必誅，果斷執法」。

