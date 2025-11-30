香港天后出嫁前就住宏福苑 鄰居親友罹難心痛發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港宏福苑大火罹難人數超過百人，還有超過150人下落不明，這場惡火造成的傷亡令人痛心。香港天后謝安琪從小就住在宏福苑，直到結婚搬離，昨晚她在社群沉痛發聲，無法接受昔日的家園被吞噬，還有許多同學、長輩及鄰居離世，心情「無法言喻的沉重」。

謝安琪出嫁前就是住在宏福苑，坦言這幾天收到許多朋友的慰問，「感謝你們記得我與家人曾住在宏福苑，謝謝你們的關懷。」她難過表示：「看著消防員奮不顧身的身影，救護人員不眠不休的奔波，街坊的哭泣和受困者的呼救，我們都感到束手無策，很想盡力去做一點什麼」。

謝安琪也表示：「每個舉動、每份心意凝聚起來，都是安頓受創家庭，支撐他們走下去的力量，大火無情家園崩塌，但我們仍可成為彼此的依靠。」更向消防隊以及搜救隊員致以最崇高的敬意，「感謝你們無比的勇氣和無私的貢獻，衷心向在拯救任務中失去寶貴生命的英雄何偉豪先生家屬，致以最深切的慰問，並為仍在醫院治療的消防隊員，送上誠摯的祝福。」

