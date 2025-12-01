香港天后從小住宏福苑！見「鄰居同學罹難」：心痛無法言喻

香港歌手謝安琪從小住在宏福苑。（圖／翻攝謝安琪IG、達志／美聯社）

香港大埔宏福苑於11月26日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，目前已增至146人死亡、79人受傷，並迫使大量居民緊急疏散。這起罕見的五級大火震撼全港，相關善後與援助工作仍持續進行中。香港天后謝安琪於11月30日罕見在社群平台發表長文悼念，深刻訴說個人情感，因宏福苑正是她成長的家園。

謝安琪在貼文中表示，自己從童年時期一直住在宏福苑，直到成為歌手並出嫁前都未曾離開，該地對她而言不僅是居所，更承載了整段青春記憶。她提及，看到過去曾居住的單位以及認識的鄰里親友在火災中遭遇變故，內心悲痛難以言喻。

她寫道：「數天內告別了我的舊同學、敬愛的長輩與眾多好鄰居，這份心痛，無法形容。」謝安琪也向奮戰於火場第一線的消防與救護人員表達最高敬意，並特別致哀於任務中殉職的消防員何偉豪先生，感謝其無私奉獻與英勇精神。

她呼籲社會各界，不論是捐款、義工行動，或是轉發訊息、獻上祝福，每一份心意都能成為支撐災後家庭的力量。她強調，雖然火勢已熄，但災民面對的復原之路仍十分漫長，社會的關注與支持不應隨時間淡去。

謝安琪亦提醒民眾，「請允許自己悲傷，也別忘了，在撐住別人的同時，也要撐住自己。」她呼籲大眾把當下的痛楚轉化為持續的承諾，並強調：「家，不只是一磚一瓦，更是在絕望中彼此守望的那份信念。」

最後，謝安琪祈願罹難者安息、生還者堅強，並希望所有受影響的家庭能早日重拾安定生活。她亦感謝近日眾多親友來訊慰問與關心，表達由衷謝意。

