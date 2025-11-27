香港天后蔡卓妍發文42字！悲慟宏福苑火災傷亡 緊急轉發協助資訊
記者鄭尹翔／台北報導
香港藝人 蔡卓妍（Ah Sa） 在宏福苑重大火災傳出後，第一時間於社群平台發文，以黑底雙手合十圖片向罹難者與受災居民致意。她以簡短文字表達沉痛心情，也祈願火勢能儘快受到控制。
蔡卓妍在貼文中寫道：「祈求所有宏福苑受影響的居民和消防員，都能平安。所有傷者早日康復，逝者安息。希望火勢盡快熄滅。」短短數句，情感濃烈，引來大批網友轉發與留言祈福。
這起意外於 26 日晚間發生在香港大埔「宏福苑」，因建物老舊與火勢迅速蔓延，隨即被列為「五級火警」。猛烈的火勢席捲多層樓，造成至少 44 人死亡、多名居民受傷，另有大量失聯者，成為近年香港最嚴重的高樓火災之一。
除祈福貼文外，蔡卓妍也在後續貼出多個可協助居民的單位聯絡資訊，包含臨時安置、物資支援、心理諮詢等，希望透過自身影響力，協助更多在災難中陷入困境的居民找到可依靠的資源。
更多三立新聞網報導
香港大火悲慟！超大咖天后暖心發文雙手合十 致敬英勇消防員
大嘻哈男神震撼宣布結婚生子！開心當爸爸了 拋棄鴻海高薪轉戰當歌手
獨家／中國少林寺驚見台灣男星！方丈親授螳螂拳 私下是多項武術高手
獨家／男星目睹摯愛當場心臟麻痺！狂流鼻血癱倒在地 悲慟送醫急救不治
其他人也在看
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 57 分鐘前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 12 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 23 小時前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 17 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 3 小時前
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 40 分鐘前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 2 小時前
生日前夕獨居翁陳屍家中 跌倒意外大逆轉揪友殺人｜#鏡新聞
苗栗一名67歲的鄭姓獨居老翁，24日上午被居服員發現陳屍客廳，原本以為只是單純一起跌倒撞到頭的意外，經由警方採證後發現，案情不單純，因為死者頭部有一道深長的撕裂傷，加上有兩名男子離開家中後，老翁就再也沒有外出，警方循線追查，兩名男子這才坦承犯案。鏡新聞 ・ 1 天前