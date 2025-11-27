香港天后蔡卓妍發文42字！悲慟宏福苑火災傷亡 緊急轉發協助資訊

記者鄭尹翔／台北報導

香港天后蔡卓妍發文悲痛大火傷亡。（圖／翻攝自蔡卓妍IG）

香港藝人 蔡卓妍（Ah Sa） 在宏福苑重大火災傳出後，第一時間於社群平台發文，以黑底雙手合十圖片向罹難者與受災居民致意。她以簡短文字表達沉痛心情，也祈願火勢能儘快受到控制。

香港天后蔡卓妍發文悲痛大火傷亡。（圖／翻攝自蔡卓妍IG）

蔡卓妍在貼文中寫道：「祈求所有宏福苑受影響的居民和消防員，都能平安。所有傷者早日康復，逝者安息。希望火勢盡快熄滅。」短短數句，情感濃烈，引來大批網友轉發與留言祈福。

這起意外於 26 日晚間發生在香港大埔「宏福苑」，因建物老舊與火勢迅速蔓延，隨即被列為「五級火警」。猛烈的火勢席捲多層樓，造成至少 44 人死亡、多名居民受傷，另有大量失聯者，成為近年香港最嚴重的高樓火災之一。

廣告 廣告

除祈福貼文外，蔡卓妍也在後續貼出多個可協助居民的單位聯絡資訊，包含臨時安置、物資支援、心理諮詢等，希望透過自身影響力，協助更多在災難中陷入困境的居民找到可依靠的資源。

更多三立新聞網報導

香港大火悲慟！超大咖天后暖心發文雙手合十 致敬英勇消防員

大嘻哈男神震撼宣布結婚生子！開心當爸爸了 拋棄鴻海高薪轉戰當歌手

獨家／中國少林寺驚見台灣男星！方丈親授螳螂拳 私下是多項武術高手

獨家／男星目睹摯愛當場心臟麻痺！狂流鼻血癱倒在地 悲慟送醫急救不治

