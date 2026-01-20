香港失業率維持3.8%

（中央社記者張謙香港20日電）香港當局今天公布，去年最後一季本地失業率維持3.8%，與上一季相同。

香港勞工及福利局局長孫玉菡說，香港經濟持續增長，加上本地消費氣氛改善，今後應有助於穩定勞工市場。不過，部分行業的就業情況或會因經營環境的挑戰而繼續受到影響。

根據港府統計處統計，2025年10至12月，香港的總就業人數366.7萬人，減少約2900人；總勞動人口為380.52萬人，減少約9100人。失業人數降至13.82萬人，減少約6200人；就業不足人數為6.48萬人，增加約3900人。（編輯：楊昇儒）1150120