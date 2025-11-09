香港奧運劍擊金牌江旻憓 參選立法會旅遊界引熱議

（中央社台北9日電）香港12月將舉行立法會選舉，參選的香港奧運劍擊金牌得主江旻憓成為焦點人物。她競逐旅遊界議席，但沒有任何從政及旅遊界工作經驗；她自宣布參選的言行，像是被問到跟旅遊界的關係時說「體育精神適用於所有界別」，引起熱議。

2024年，江旻憓在巴黎奧運奪得女子重劍金牌冠軍，憑著178公分高以及經常微笑的外表，被稱為「微笑劍后」。她奪金後便退役，加入香港賽馬會擔任對外事務經理。其後她被選為中華全國青年聯合會常務委員，今年又獲邀到北京觀看九三閱兵。

此前有傳江旻憓參選立法會地區直選，但由於她持有加拿大護照及考慮到勝算等因素，於11月3日她正宣布參選功能組別中的旅遊界。

據港媒報導，當天江旻憓被記者問到她跟旅遊界的關係時表示，作為運動員常到世界各地比賽，當地人會問她來自何處，她就會向他們介紹香港並邀請他們訪港，退役後很希望可以吸引更多旅客來港，希望與業界「擦亮旅遊界金招牌」，又說「體育精神適用於所有界別」。

在香港立法會，地區直選議員不能擁有外國居留權，但有12個功能組別則例外。江旻憓表示，她已申請放棄加拿大護照。

當天江旻憓被大批記者包圍，當她離開前往報名時仍被記者不斷追問，顯得有點驚慌失措，她以「大家記得食飯、多些來香港玩、我愛香港」回應，又多次問在場記者「大家吃飯了沒？」。

當天江旻憓見記者短短5分鐘，其表現引來熱議。

據港媒報導，其後香港選舉事務主任要求江旻憓提供資料，闡述她的資歷如何與旅遊界相關。江旻憓回覆指，她任職馬會期間參與的「賽馬旅遊生態圈」項目被納入「香港旅遊發展藍圖2.0」核心戰略，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為港旅遊業開拓了「新的發展方向」。

江旻憓又指，她見證馬會與廣東省體育總會戰略合作；她在馬會積極推動「賽事經濟+鄉村旅遊」模式等，推動香港成為「亞洲盛事之都」。

江旻憓的回覆提到，她獲得多名政商界及旅遊界人士認可其工作及提名。

中共中央港澳工作辦公室早前發表署名文章，表示立法會選舉不存在「祝福名單」或有人會享有「特殊待遇」，合格候選人將站在同一起跑線上競爭。

隨著江旻憓參選，本屆立法會旅遊界議員姚柏良轉換跑道，競逐選舉委員會界別議席。姚柏良為香港中旅社董事長。江旻憓的對手則是現任區議員馬軼超，是旅遊從業人員。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141109