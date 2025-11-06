香港奧運金牌江旻憓 參選立法會 中「大外宣」

圖／達志影像美聯社

香港立法會選舉，6日結束候選人的提名，12月7日即將登場。這回選舉出現一個政壇新星：「香港劍后」江旻憓。31歲的她，是香港首位奧運女子銳劍金牌得主，本周，她宣佈參選，她的目標是香港立法會中「功能界別」旅遊界的席次。她表示，體育精神適用在所有界別，希望讓更多的人認識香港。專家表示，中國大陸當局希望透過「政治素人」的參選，打消國際各界對北京打壓香港民主自由的批評。

今年香港立法會選舉，6日結束提名，她是有望占有一席之地的政壇新星。

香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我的初心一直是服務香港、回饋社會。」

這個面孔怎麼有點眼熟？原來是替香港爭光的前運動員江旻憓（Vivian Kong）。

香港民眾(2024.08.01)：「Vivian(江旻憓)！」

香港在巴黎奧運中奪得2面金牌，其中一面，就是由江旻憓摘下。她是香港首位奧運女子銳劍金牌得主，也是香港第三位奧運金牌得主。

香港劍后 江旻憓(2024.08.01)：「我覺得在香港當運動員很幸福，特別是劍擊運動員。」

這位家喻戶曉的「微笑劍后」，在2024年8月奧運結束就宣佈退役，先到香港馬會出任對外事務助理經理；今年7月，出任中國大陸全國青聯常委；11月證實，參選立法會。

香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我從全職運動員退下來之後，我就踏出了自己的舒適圈，接著自己更加發現到，我們的體育精神，是適用於所有界別的。」

現年31歲的她，目標是立法會中「功能界別」旅遊界的席次。香港立法會共有90席，其中20席是「地區直選」，由10個香港選區的選民，各選2席；30席是「功能界別」，由各專業界別，也就是相關行業，法律界、教育界和旅遊界等的特定個人或團體選民選出；還有40席是「選舉委員會界別」，由1500名委員，也就是北京忠誠派掌控的選委會內部直接選出。

「亮劍」出鞘的江旻憓，也回應她和旅遊界的關聯。

香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我作為運動員，一直很努力地希望拿金牌為國爭光。我到處去比賽的時候，世界各地的人都會問我，『你從哪裡來的？』，我就回說『香港』，接著問他們，『你們有沒有來過啊？』，他們都會說『沒有』。接著我就會說『你們下次一定要來，你一定會喜歡這裡』。但如果我不當運動員，未來我也希望可以吸引更多的人來香港。」

外界盛傳，她一開始考慮的是「地區直選」，但本人已經否認。雖「功能界別」的旅遊界，允許擁有外國居留權，但江旻憓表示，已經申請放棄加拿大護照。

香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我已經申請放棄加拿大護照。」

「功能界別」的旅遊界，目前只有江旻憓和另一名候選人PK，看176張選票中，誰的得票最高。

香港民眾：「OK啊，她應該有知名度，如果她真的選上的話，外國人也會認識她吧。」

江旻憓「政治素人參政」，對北京當局而言，是向全球遞出一張大外宣的最佳卡牌。

政治學者 盧兆興：「我認為北京當局，希望在中期甚至長期內，創造一個更有活力的香港立法會。」

自2019年的香港反送中運動；2020年，北京實施《香港國安法》；2021年，修改香港立法會選舉制度；2024年，實施香港《基本法》23條。北京企圖要把香港打造作一個民主自由的城市，回應各界批評，現在出「政治新生力軍」這一步棋。

政治學者 盧兆興：「首先，它象徵中國統一戰線工作的成功，目標是香港年輕人，尤其是運動員。其次，江旻憓策略性地，轉向競爭較不激烈的旅遊界功能界別。這意味著，她當選立法會議員的機會，相對較高。第三，北京希望透過江旻憓的參選，重振候選人的形象，使更多年輕人關注選舉，希望這能間接刺激年輕人參與即將到來的(12月7日)選舉投票。」

尤其江旻憓，立場一向公開支持北京，2021年，她在中國人民大學的碩士學位論文，主張2014年「雨傘革命」違法，「愛國者治港」是完善一國兩制的論點，無疑是最佳人選。

香港立法會選舉，將在12月7日登場。目前，約三分之一的現任議員，掀起一股「棄選潮」，其中包括主要親北京的資深議員。各界正在期待「大換血」中，將出現哪些新面孔。

