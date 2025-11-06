香港奧運金牌江旻憓 參選立法會 中「大外宣」
香港立法會選舉，6日結束候選人的提名，12月7日即將登場。這回選舉出現一個政壇新星：「香港劍后」江旻憓。31歲的她，是香港首位奧運女子銳劍金牌得主，本周，她宣佈參選，她的目標是香港立法會中「功能界別」旅遊界的席次。她表示，體育精神適用在所有界別，希望讓更多的人認識香港。專家表示，中國大陸當局希望透過「政治素人」的參選，打消國際各界對北京打壓香港民主自由的批評。
今年香港立法會選舉，6日結束提名，她是有望占有一席之地的政壇新星。
香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我的初心一直是服務香港、回饋社會。」
這個面孔怎麼有點眼熟？原來是替香港爭光的前運動員江旻憓（Vivian Kong）。
香港民眾(2024.08.01)：「Vivian(江旻憓)！」
香港在巴黎奧運中奪得2面金牌，其中一面，就是由江旻憓摘下。她是香港首位奧運女子銳劍金牌得主，也是香港第三位奧運金牌得主。
香港劍后 江旻憓(2024.08.01)：「我覺得在香港當運動員很幸福，特別是劍擊運動員。」
這位家喻戶曉的「微笑劍后」，在2024年8月奧運結束就宣佈退役，先到香港馬會出任對外事務助理經理；今年7月，出任中國大陸全國青聯常委；11月證實，參選立法會。
香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我從全職運動員退下來之後，我就踏出了自己的舒適圈，接著自己更加發現到，我們的體育精神，是適用於所有界別的。」
現年31歲的她，目標是立法會中「功能界別」旅遊界的席次。香港立法會共有90席，其中20席是「地區直選」，由10個香港選區的選民，各選2席；30席是「功能界別」，由各專業界別，也就是相關行業，法律界、教育界和旅遊界等的特定個人或團體選民選出；還有40席是「選舉委員會界別」，由1500名委員，也就是北京忠誠派掌控的選委會內部直接選出。
「亮劍」出鞘的江旻憓，也回應她和旅遊界的關聯。
香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我作為運動員，一直很努力地希望拿金牌為國爭光。我到處去比賽的時候，世界各地的人都會問我，『你從哪裡來的？』，我就回說『香港』，接著問他們，『你們有沒有來過啊？』，他們都會說『沒有』。接著我就會說『你們下次一定要來，你一定會喜歡這裡』。但如果我不當運動員，未來我也希望可以吸引更多的人來香港。」
外界盛傳，她一開始考慮的是「地區直選」，但本人已經否認。雖「功能界別」的旅遊界，允許擁有外國居留權，但江旻憓表示，已經申請放棄加拿大護照。
香港立法會旅遊界參選人 江旻憓：「我已經申請放棄加拿大護照。」
「功能界別」的旅遊界，目前只有江旻憓和另一名候選人PK，看176張選票中，誰的得票最高。
香港民眾：「OK啊，她應該有知名度，如果她真的選上的話，外國人也會認識她吧。」
江旻憓「政治素人參政」，對北京當局而言，是向全球遞出一張大外宣的最佳卡牌。
政治學者 盧兆興：「我認為北京當局，希望在中期甚至長期內，創造一個更有活力的香港立法會。」
自2019年的香港反送中運動；2020年，北京實施《香港國安法》；2021年，修改香港立法會選舉制度；2024年，實施香港《基本法》23條。北京企圖要把香港打造作一個民主自由的城市，回應各界批評，現在出「政治新生力軍」這一步棋。
政治學者 盧兆興：「首先，它象徵中國統一戰線工作的成功，目標是香港年輕人，尤其是運動員。其次，江旻憓策略性地，轉向競爭較不激烈的旅遊界功能界別。這意味著，她當選立法會議員的機會，相對較高。第三，北京希望透過江旻憓的參選，重振候選人的形象，使更多年輕人關注選舉，希望這能間接刺激年輕人參與即將到來的(12月7日)選舉投票。」
尤其江旻憓，立場一向公開支持北京，2021年，她在中國人民大學的碩士學位論文，主張2014年「雨傘革命」違法，「愛國者治港」是完善一國兩制的論點，無疑是最佳人選。
香港立法會選舉，將在12月7日登場。目前，約三分之一的現任議員，掀起一股「棄選潮」，其中包括主要親北京的資深議員。各界正在期待「大換血」中，將出現哪些新面孔。
更多 TVBS 報導
香港機場新跑道離奇事故 貨機撞巡邏車雙墜海2死
強颱「樺加沙」掃菲島嶼釀3死 直撲粵港澳警戒提高
樺加沙襲！香港機場恐大停班 歐洲3座機場網攻
掰掰！大陸房市黃金年代 恒大暴雷五年後 周一港退市
其他人也在看
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 9 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 5 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 6 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 19 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
道奇靠砸錢奪冠毀滅棒球？美記者逆風相挺「不食人間煙火的高層才是問題」
團隊總薪資高達3億5030萬236美元高居大聯盟龍頭洛杉磯道奇在世界大賽完成2連霸後，徹底炒熱了球界氣氛，這場戲劇性的奪冠，不僅在日本成為熱門話題，在美國國內也意外地引來了質疑的聲音，近期外界對於道奇狂撒錢搶冠軍的議題異常熱議，不少人將他們視為「反派」，不過也有美媒記者為，道奇並不是問題，真正的問題是那些「不願意為勝利做出承諾、不食人間煙火的球團高層才是問題」。太報 ・ 3 小時前